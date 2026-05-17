L’intera 37esima giornata del campionato si gioca oggi. Per rispettare il principio di contemporaneità, si disputano alla stessa ora le partite con squadre che hanno gli stessi obiettivi di classifica. Anticipate alle 12 (causa finale degli Internazionali di tennis) e ora in corso il derby Roma-Lazio 0-0, Pisa-Napoli 0-0, Juventus-Fiorentina 0-0, Genoa-Milan 0-0 e Como-Parma 0-0. Nel pomeriggio Inter-Verona con la festa scudetto. Alle 18 Atalanta-Bologna, in serata i 3 match della corsa salvezza

La 37esima giornata del campionato di Serie A si disputa interamente oggi, domenica 17 maggio. Per rispettare il principio di contemporaneità, le squadre che sono in corsa per gli stessi obiettivi di classifica devono giocare alla stessa ora. Si è partiti quindi alle 12 con le 5 partite delle formazioni coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Ora in corso Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli. Dovevano iniziare alle 12.30, ma il derby della Capitale nello stesso giorno della finale degli Internazionali d’Italia di tennis ha portato a una lunga querelle istituzionale legata all’ordine pubblico che si è conclusa con la decisione di anticipare di mezz’ora l’inizio della stracittadina (e di conseguenza le altre 4 partite). La domenica di calcio proseguirà alle 15 con Inter-Verona e la festa scudetto nerazzurra. La squadra di Chivu riceverà la Coppa al Meazza per poi attraversare la città fino al Duomo con un pullman scoperto tra i tifosi. Poi alle 18 c’è Atalanta-Bologna. In serata, i 3 match con squadre coinvolte nella corsa salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).