La Corsa Rosa prosegue con una frazione di 184 km, con gli ultimi 12 tutti in salita su strada di montagna. Jhonatan Narvaez ha vinto ieri l’ottava tappa, mentre la maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio ascolta articolo

Nona tappa oggi, 17 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Cervia e arriva a Corno alle Scale, per un totale di 184 km. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eulalio, mentre ieri la tappa con arrivo a Fermo è stata vinta da Jhonatan Narvaez. In tutto, le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il tracciato della nona tappa Tappa pianeggiante fino a Silla dove c’è la prima salita GPM che, di fatto, è tutt’uno con quella finale, tranne una brevissima discesa fino a Villaggio Europa (Lizzano in Belvedere) che le separa. Gli ultimi 12 km sono tutti di salita su strada di montagna con curve e tornanti. In salita anche il rettilineo finale asfaltato. Approfondimento Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109