Giro d'Italia 2026, 9^ tappa da Cervia a Corno alle Scale: percorso e altimetriaSport
La Corsa Rosa prosegue con una frazione di 184 km, con gli ultimi 12 tutti in salita su strada di montagna. Jhonatan Narvaez ha vinto ieri l’ottava tappa, mentre la maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio
Nona tappa oggi, 17 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Cervia e arriva a Corno alle Scale, per un totale di 184 km. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eulalio, mentre ieri la tappa con arrivo a Fermo è stata vinta da Jhonatan Narvaez. In tutto, le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.
Il tracciato della nona tappa
Tappa pianeggiante fino a Silla dove c’è la prima salita GPM che, di fatto, è tutt’uno con quella finale, tranne una brevissima discesa fino a Villaggio Europa (Lizzano in Belvedere) che le separa. Gli ultimi 12 km sono tutti di salita su strada di montagna con curve e tornanti. In salita anche il rettilineo finale asfaltato.
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I favoriti
Da Vingegaard a Pellizzari, passando per i vari Yates, Storer, Gall, O'Connor e Gee, sono tanti i pretendenti alla maglia rosa. Assente il fenomeno sloveno Tadej Pogacar trionfatore dell'edizione 2024. Fari puntati quindi sulla prima partecipazione del danese Jonas Vingegaard che, dopo essersi imposto in due edizioni del Tour de France e nella Vuelta, cercherà di entrare nel ristretto club dei vincitori di tutti e tre i Grandi Giri. Il Team Visma | Lease a Bike, vincitore di due delle ultime tre edizioni della Corsa Rosa, schiererà anche Sepp Kuss, trionfatore della Vuelta a España 2023. Molto competitiva la line-up provvisoria della Red Bull - Bora con il vincitore dell'edizione 2022 Jai Hindley e Giulio Pellizzari a guidare un team sempre protagonista nelle ultime stagioni e che vedrà al via anche Aleksandr Vlasov, 4° nel 2021. Di altissimo livello anche la UAE Team Emirates XRG, con la terza partecipazione del campione in carica Adam Yates, recente vincitore di O Gran Camiño, il ritorno di Jay Vine, vincitore del Tour Down Under, e il debutto del giovane Jan Christen.
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Il britannico Simon Yates, ritiratosi a gennaio. è l'ultimo vincitore della corsa rosa. Prima di lui il bis sloveno frmato Pogacar e Roglic. Binda, Coppi e Merckx hanno il record di successi, mentre l'Italia con 69 vittorie è il Paese con più allori nonostante l'ultimo trionfo risalga al 2016 con Nibali. Ecco l'albo d'oro del Giro dal 1909 a oggi