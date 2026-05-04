Giro d'Italia, l'albo d'oro delle maglie rosa dal 1909 a oggi

Il britannico Simon Yates, ritiratosi a gennaio. è l'ultimo vincitore della corsa rosa. Prima di lui il bis sloveno frmato Pogacar e Roglic. Binda, Coppi e Merckx hanno il record di successi, mentre l'Italia con 69 vittorie è il Paese con più allori nonostante l'ultimo trionfo risalga al 2016 con Nibali. Ecco l'albo d'oro del Giro dal 1909 a oggi
- 1909 - Luigi Ganna
- 1910 - Carlo Galetti
- 1911 - Carlo Galetti
- 1912* - Atala
- 1913 - Carlo Oriani
- 1914 - Alfonso Calzolari
- 1919 - Costante Girardengo
- 1920 - Gaetano Belloni
- 1921 - Giovanni Brunero
- 1922 - Giovanni Brunero
- 1923 - Costante Girardengo
- 1924 - Giuseppe Enrici
- 1925 - Alfredo Binda (nella foto)
- 1926 - Giovanni Brunero
- 1927 - Alfredo Binda
- 1928 - Alfredo Binda
- 1929 - Alfredo Binda
-
*classifica a squadre
- 1930 - Luigi Marchisio
- 1931 - Francesco Camusso
- 1932 - Antonio Pesenti
- 1933 - Alfredo Binda
- 1934 - Learco Guerra
- 1935 - Vasco Bergamaschi
- 1936 - Gino Bartali (nella foto)
- 1937 - Gino Bartali
- 1938 - Giovanni Valetti
- 1939 - Giovanni Valetti
- 1940 - Fausto Coppi (nella foto)
- 1946 - Gino Bartali
- 1947 - Fausto Coppi
- 1948 - Fiorenzo Magni
- 1949 - Fausto Coppi
- 1950 - Hugo Koblet
- 1951 - Fiorenzo Magni
- 1952 - Fausto Coppi
- 1953 - Fausto Coppi
- 1954 - Carlo Clerici
- 1955 - Fiorenzo Magni
- 1956 - Charly Gaul
- 1957 - Gastone Nencini
- 1958 - Ercole Baldini
- 1959 - Charly Gaul
- 1960 - Jacques Anquetil
- 1961 - Arnaldo Pambianco
- 1962 - Franco Balmamion
- 1963 - Franco Balmamion
- 1964 - Jacques Anquetil
- 1965 - Vittorio Adorni
- 1966 - Gianni Motta
- 1967 - Felice Gimondi (nella foto)
- 1968 - Eddy Merckx
- 1969 - Felice Gimondi
- 1970 - Eddy Merckx (nella foto)
- 1971 - Gösta Pettersson
- 1972 - Eddy Merckx
- 1973 - Eddy Merckx
- 1974 - Eddy Merckx
- 1975 - Fausto Bertoglio
- 1976 - Felice Gimondi
- 1977 - Michel Pollentier
- 1978 - Johan De Muynck
- 1979 - Giuseppe Saronni
- 1980 - Bernard Hinault
- 1981 - Giovanni Battaglin
- 1982 - Bernard Hinault
- 1983 - Giuseppe Saronni
- 1984 - Francesco Moser
- 1985 - Bernard Hinault
- 1986 - Roberto Visentini
- 1987 - Stephen Roche
- 1988 - Andrew Hampsten
- 1989 - Laurent Fignon
- 1990 - Gianni Bugno
- 1991 - Franco Chioccioli
- 1992 - Miguel Indurain
- 1993 - Miguel Indurain
- 1994 - Evgeni Berzin
- 1995 - Tony Rominger
- 1996 - Pavel Tonkov
- 1997 - Ivan Gotti
- 1998 - Marco Pantani (nella foto)
- 1999 - Ivan Gotti
- 2000 - Stefano Garzelli
- 2001 - Gilberto Simoni
- 2002 - Paolo Savoldelli
- 2003 - Gilberto Simoni
- 2004 - Damiano Cunego
- 2005 - Paolo Savoldelli
- 2006 - Ivan Basso
- 2007 - Danilo Di Luca
- 2008 - Alberto Contador
- 2009 - Denis Menchov
- 2010 – Ivan Basso
- 2011* – Michele Scarponi
- 2012 – Ryder Hesjedal
- 2013 – Vincenzo Nibali
- 2014 – Nairo Quintana
- 2015 – Alberto Contador
- 2016 – Vincenzo Nibali (nella foto)
- 2017 – Tom Dumoulin
- 2018 – Chris Froome
- 2019 – Richard Carapaz
- L'edizione del Giro del 2020 è stata vinta dal britannico Tao Geogheghan Hart, che ha conquistato la maglia rosa nella cronometro conclusiva, superando l’australiano Jai Hindley. È l'unico caso nella storia della corsa rosa in cui il vincitore non hai mai indossato il simbolo del primato prima dell'ultimo giorno di gara.
- Nel 2021 è stata la volta del colombiano Egan Bernal, trionfatore nella passerella conclusiva con arrivo in piazza Duomo a Milano dopo avere dominato i tapponi di montagna. Al secondo posto Damiano Caruso, terzo il britannico Adam Yates.
- Nel 2022 il Giro d’Italia ha rappresentato l'occasione del riscatto per l'australiano Jai Hindley, beffato al fotofinish due anni prima. Hindley ha conquistato la maglia rosa nella penultima tappa, mantenendo poi il vantaggio nella cronometro finale su Richard Carapaz e Mikel Landa.
- Penultima tappa decisiva anche l'anno seguente, nel 2023, quando lo sloveno Primoz Roglic è riuscito a scalzare dal primo posto Geraint Thomas nella cronoscalata sul Monte Lussari. Al terzo posto il portoghese Joao Almeida.
- Il Giro d'Italia 2024 è stato letteralmente dominato da Tadej Pogacar, autore due anni fa della doppietta col Tour de France. Lo sloveno campione del mondo ha tenuto la maglia rosa dal secondo all'ultimo giorno di corsa, aggiudicandosi sei tappe. Sul podio con lui il colombiano Daniel Martinez e il britannico Geraint Thomas.
- Nel 2025 a firmare l'impresa è stato il britannico Simon Yates, che ha ribaltato i pronostici con un attacco decisivo sul Colle delle Finestre che gli ha permesso di conquistare la maglia rosa nella penultima tappa, mantenendo poi il primato fino all’arrivo finale a Roma. Battuti il messicano Isaac Del Toro e l'ecuadoriano Richard Carapaz.