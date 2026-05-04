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Giro d'Italia, l'albo d'oro delle maglie rosa dal 1909 a oggi

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©Getty

Il britannico Simon Yates, ritiratosi a gennaio. è l'ultimo vincitore della corsa rosa. Prima di lui il bis sloveno frmato Pogacar e Roglic. Binda, Coppi e Merckx hanno il record di successi, mentre l'Italia con 69 vittorie è il Paese con più allori nonostante l'ultimo trionfo risalga al 2016 con Nibali. Ecco l'albo d'oro del Giro dal 1909 a oggi

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