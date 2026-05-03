Si sono registate "attività insolite" al confine tra Ucraina e Bielorussia, provenienti dal lato bielorusso. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in videomessaggio su Facebook riportato da Ukrinform. Zelensky ha aggiunto che la situazione è attentamente monitorata e tenuta sotto controllo e che l'Ucraina reagirà se necessario. Intanto il sistema di difesa aerea di Kiev è in funzione, poiché sono stati rilevati droni provenienti da nord sopra la città". Lo hanno reso noto, scrive Rbc-Ucraina, l'Amministrazione militare della città di Kiev, il suo capo, Timur Tkachenko, e l'Aeronautica militare ucraina. Testimoni hanno osservato un gran numero di droni diretti verso la capitale.

Un attacco di droni russi ha ucciso un uomo nella citta' di Kherson, nel Sud dell'Ucraina, secondo quanto riportato dalle autorita' locali, mentre la Russia ha rivendicato la responsabilita' di un attacco su larga scala in Ucraina che ha coinvolto diverse centinaia di droni.

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