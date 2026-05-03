Guerra Ucraina Russia, Zelensky: attività insolite a confine bielorusso, pronti a reagire
Il presidente ucraino Zelensky ha nuovamente messo in guardia la Bielorussia da un possibile coinvolgimento nel conflitto contro l’Ucraina. Zelensky ha riferito in un videomessaggio di "attività insolite" osservate ieri sul lato bielorusso del confine comune, sottolineando che Kiev sta monitorando attentamente la situazione. "E se necessario, risponderemo", ha avvertito. Intanto il sistema di difesa aerea di Kiev è in funzione, poiché sono stati rilevati droni provenienti da nord sopra la città
in evidenza
Si sono registate "attività insolite" al confine tra Ucraina e Bielorussia, provenienti dal lato bielorusso. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in videomessaggio su Facebook riportato da Ukrinform. Zelensky ha aggiunto che la situazione è attentamente monitorata e tenuta sotto controllo e che l'Ucraina reagirà se necessario. Intanto il sistema di difesa aerea di Kiev è in funzione, poiché sono stati rilevati droni provenienti da nord sopra la città". Lo hanno reso noto, scrive Rbc-Ucraina, l'Amministrazione militare della città di Kiev, il suo capo, Timur Tkachenko, e l'Aeronautica militare ucraina. Testimoni hanno osservato un gran numero di droni diretti verso la capitale.
Un attacco di droni russi ha ucciso un uomo nella citta' di Kherson, nel Sud dell'Ucraina, secondo quanto riportato dalle autorita' locali, mentre la Russia ha rivendicato la responsabilita' di un attacco su larga scala in Ucraina che ha coinvolto diverse centinaia di droni.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Ucraina, attacco russo a Kherson: un morto
Un attacco di droni russi ha ucciso un uomo nella citta' di Kherson, nel Sud dell'Ucraina, secondo quanto riportato dalle autorita' locali, mentre la Russia ha rivendicato la responsabilita' di un attacco su larga scala in Ucraina che ha coinvolto diverse centinaia di droni. Con l'intensificarsi degli attacchi di droni russi ad aprile, un drone ha preso di mira un veicolo aziendale questa mattina presto, ha dichiarato su Telegram Yaroslav Shanko, capo dell'amministrazione militare di Kherson. "Un uomo non identificato ha riportato ferite mortali", ha aggiunto, precisando che quattro persone sono state ricoverate in ospedale. Secondo un'analisi sui dati diffusi dall'aeronautica militare ucraina, l'esercito russo ha preso di mira l'Ucraina con un numero record di attacchi di droni a lungo raggio (6.583) ad aprile. In risposta a questi bombardamenti quotidiani, che ora sono piu' frequenti durante il giorno, Kiev sta colpendo siti militari ed energetici in Russia al fine di ridurre la capacita' di Mosca di finanziare il suo sforzo bellico. Il ministero della Difesa russo ha annunciato questa mattina di aver abbattuto 334 droni ucraini durante la notte, un numero particolarmente elevato. Le difese aeree hanno intercettato droni ucraini in una quindicina di regioni, alcune lontane dalle linee del fronte, comprese quelle intorno alle due citta' piu' popolose, Mosca e San Pietroburgo, nonche' nella penisola ucraina annessa della Crimea. L'attacco ucraino e' stato particolarmente intenso, con 59 droni abbattuti, secondo il governatore locale, nella regione di Leningrado, la cui capitale e' San Pietroburgo, sede di porti cruciali per il commercio attraverso il Mar Baltico. Non sono state segnalate vittime. Con gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto piu' sanguinoso d'Europa dalla Seconda Guerra Mondiale in una fase di stallo, Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista.
Perché la Russia propone un giorno di tregua (e Kiev non lo vuole)
Il governo ucraino non si fida di Mosca, chiede una pace duratura e non poche ore di cessate il fuoco che tornerebbero più utili al Cremlino e a Putin.
Perché la Russia propone un giorno di tregua (e Kiev non lo vuole)Vai al contenuto
Russia, parate per il Giorno della vittoria ridotte o cancellate
Il 9 maggio in Russia si celebra il “Giorno della vittoria” per ricordare la vittoria dell’Unione Sovietica nella Seconda guerra mondiale, nel 1945. Quest’anno le celebrazioni si svolgeranno in tono ridotto, nel timore di possibili attacchi con droni ucraini. Le tradizionali parate militari non subiranno limitazioni solo a Mosca e San Pietroburgo, come già annunciato, ma anche in molte altre località del Paese. In alcuni casi, gli eventi saranno ridimensionati, in altri completamente cancellati.
Russia, parate per il Giorno della vittoria ridotte o cancellateVai al contenuto
Distrutti 51 droni ucraini nella regione di Leningrado
Le forze di difesa aerea hanno distrutto altri otto droni nella regione di Leningrado, ha scritto il governatore Alexander Drozdenko sulla app di messaggistica russa Max, come riportato dalla Tass. "Il numero di droni abbattuti nella regione di Leningrado è salito a cinquantuno. Le operazioni di combattimento continuano", ha affermato il governatore. In precedenza, nella regione erano stati distrutti quarantatré droni, ha aggiunto Drozdenko.