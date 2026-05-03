Filippine, il Monte Mayon torna attivo: evacuate quasi 1.500 famiglie

Il vulcano ha ricoperto l’area di cenere, coinvolti 52 villaggi. Quasi 1.500 famiglie sono state evacuate a causa dell’aumento dell’attività vulcanica. Le autorità hanno disposto allerta livello 3, con evacuazioni, divieti di accesso e popolazione nei rifugi in attesa di un calo dell’attività

Il Monte Mayon, nelle Filippine, è tornato attivo, ricoprendo l'area circostante con uno spesso strato di cenere. In totale sono 52 i villaggi coinvolti. Quasi 1.500 famiglie sono state evacuate a causa dell’intensificarsi dell’attività del vulcano. "Le nostre squadre sono già sul posto per fornire supporto alle comunità colpite", ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco, Achilles Santiago. Alto 2.462 metri e situato a circa 330 chilometri a sud-est della capitale Manila, il Monte Mayon è il vulcano più attivo dell’arcipelago e registra eruzioni periodiche. Dall’inizio dell’anno l’attività è in crescita.

