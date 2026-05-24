Guerra Ucraina Russia, massiccio attacco su Kiev: 4 morti e almeno 40 feriti. LIVE
I residenti di diversi quartieri della capitale segnalano almeno 10 potenti esplosioni. Il Kyiv Post parla di un "possibile lancio di un missile russo Oreshnik" verso Bila Tserkva, una città a poca distanza dalla capitale. Ieri l'allerta di Zelensky: "L'intelligence ci ha riferito di aver ricevuto dati riguardo alla Russia che prepara un attacco con il missile Oreshnik"
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Un “attacco missilistico di massa" ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia per l'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni. Ci sarebbero 4 morti (2 nella Capitale e 2 nella regione) e almeno 40 persone sarebbero rimaste ferite. I residenti di diversi quartieri di Kiev segnalano almeno 10 potenti esplosioni. Il Kyiv Post parla di un "possibile lancio di un missile russo Oreshnik" verso Bila Tserkva, una città a poca distanza dalla capitale. Su X circolano numerosi filmati, girati da angolazioni diverse, che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo. Ieri l'allerta di Zelensky: "L'intelligence ci ha riferito di aver ricevuto dati riguardo alla Russia che prepara un attacco con il missile Oreshnik".
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Media: "Lancio di missili Oreshnik su città vicina a Kiev"
Il Kyiv Post parla di un "possibile lancio di un missile russo Oreshnik" verso Bila Tserkva, una città a poca distanza dalla capitale Kiev, "sebbene tali affermazioni non siano state ufficialmente verificate". Su X circolano numerosi filmati, girati da angolazioni diverse, che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo che si abbattono al suolo. Diversi osservatori contano sei subtestate, che a loro volta si dividono ognuna in sei munizioni, prima di cadere con un forte fragore. In uno dei filmati si sentono delle voci fuori campo che scandiscono più volte, terrorizzati, la parola 'Oreshnik'.
Mosca: "21 morti il bilancio finale dell'attacco al dormitorio"
Secondo gli ultimi rapporti, 21 persone sono rimaste uccise nell'attacco delle forze armate ucraine a un dormitorio universitario a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Luhansk. I soccorritori hanno recuperato tutti i corpi dalle macerie, ha riferito all'agenzia Tass il servizio stampa del Ministero russo per le situazioni di emergenza. "Le operazioni di ricerca a Starobilsk, nel luogo del crollo del dormitorio dell'Università Pedagogica di Luhansk, sono state completate. Tutti i corpi sono stati recuperati dalle macerie", ha dichiarato il Ministero delle Situazioni di Emergenza. A seguito dell'attacco ucraino, dunque, 21 persone sono rimaste uccise e 42 ferite.
Nuove esplosioni a Kiev, colpita una scuola
Una nuova serie di forti esplosioni è stata udita a Kiev nelle prime ore di stamattina da un giornalista dell'AFP presente sul posto. La capitale ucraina era stata presa di mira da missili russi nelle ore precedenti, secondo quanto riferito dalle autorità. "La capitale è attualmente bersaglio di un massiccio attacco missilistico nemico. Rimanete nei rifugi fino a quando l'allerta non sarà revocata!", ha scritto l'esercito ucraino su Telegram. Nella notte è scoppiato un incendio in una scuola di Kiev colpita da un raid aereo russo, ha dichiarato il sindaco. "Un'altra scuola è stata colpita, sempre nel distretto di Shevchenkivsky. È scoppiato un incendio al secondo piano", ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, poco dopo aver segnalato un raid aereo "vicino" a una prima scuola che aveva bloccato l'ingresso a un rifugio dove i residenti si erano rifugiati tra le macerie.
Un morto e almeno 40 feriti a Kiev per l'attacco russo nella notte
E' di un morto e almeno quaranta feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Lo riportano i media ucraini, che danno conto delle attività dei soccorritori. Si registrano danni agli edifici in numerose zone della città. Secondo il capo dell'Agenzia di polizia metropolitana di Kiev Timur Tkachenko, al momento si contano "più di 40 luoghi in tutta la città danneggiati... Il numero delle vittime è in fase di accertamento. Secondo i dati preliminari, una persona è purtroppo deceduta a causa dei bombardamenti russi. Altre 20 persone sono rimaste ferite in misura diversa. Tutte stanno ricevendo assistenza medica qualificata".