Trump: "Messo fine alla guerra con Iran, non avranno nucleare. Presto firma accordo". LIVE
Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo. Atteso ora l'ok della Guida suprema di Teheran. "Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance", aggiunge Trump
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Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte: "Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader", aggiunge poi dallo Studio Ovale. Subito dopo "riaprirà anche lo Stretto di Hormuz", dove nel frattempo "resta pienamente in vigore" il blocco navale.
I media iraniani, vicini ai pasdaran, prima smentiscono, poi rivendicano: "Il testo è quello proposto dall'Iran". Atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran: "Da quanto so la guida suprema ha approvato l'accordo", ha detto Trump. Israele: "Non siamo parte dell'intesa, ma apprezzamento per Trump".
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Media: "In intesa Iran-Usa stop attacchi a Hezbollah"
L'accordo che sarebbe stato raggiunto tra Iran e Stati Uniti prevede che Israele interrompa completamente la sua offensiva contro Hezbollah in Libano. Lo afferma il quotidiano filo Hezbollah Al-Akhbar secondo il quale oltre a interrompere tutti gli attacchi in Libano, l'accordo richiede a Israele di cedere qualsiasi territorio conquistato nel sud del Paese e un piano per il "rapido ritiro" delle truppe. Il mese scorso, quando sembrava imminente un accordo tra Stati Uniti e Iran, i media israeliani avevano riportato che le Forze di Difesa Israeliane si stavano preparando all'eventualita' di essere costrette a porre fine alla guerra contro Hezbollah. Teheran ha a lungo insistito affinché i combattimenti in Libano fossero inclusi in qualsiasi accordo con gli Stati Uniti, nonostante i tentativi di Israele di tenere separate le due questioni e i colloqui in corso a Washington tra delegazioni diplomatiche israeliane e libanesi.
Media: "Le forze Usa hanno abbattuto due droni iraniani su Hormuz"
Nelle ultime ore l'Iran avrebbe "provato a colpire navi commerciali" in transito nello Stretto di Hormuz e le forze Usa hanno "abbattuto due droni d'attacco unidirezionali iraniani": lo riferiscono diversi media internazionali, tra questi Nbc News, citando un funzionario statunitense. "Il traffico nello Stretto prosegue", ha aggiunto la fonte citata.
Axios: "La firma dell'intesa Usa-Iran potrebbe avvenire a Ginevra"
La possibile cerimonia di firma di un "memorandum di intesa" tra Washington e Teheran potrebbe avvenire "nei prossimi giorni" a Ginevra: lo riporta Axios, spiegando che ieri quattro aerei C-17 statunitensi sono decollati per l'Europa nella giornata di iera, trasportando "materiale per un possibile viaggio" del vicepresidente Usa J.D. Vance, che Donald Trump ha indicato come la figura incaricata di firmare l'accordo preliminare, verso la città svizzera.
Egitto a Usa e Iran: "Cogliere opportunità disponibile"
L'Egitto ha esortato gli Stati Uniti e l'Iran a cogliere "un'opportunità disponibile" per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra. Il ministero degli Esteri del Cairo ha espresso la speranza che "l'opportunità disponibile venga colta per raggiungere un accordo sulle varie questioni in sospeso e per preparare il terreno per porre fine alla guerra e iniziare una nuova fase di stabilità regionale". Ieri il presidente Usa Donald Trump ha annunciato di aver annullato ulteriori attacchi contro la Repubblica islamica, suggerendo che è stato raggiunto un accordo, senza pero' specificarne i termini. Teheran da parte sua ha fatto sapere che l'intesa e' quasi pronta ma non è stata ancora finalizzata.
Trump: "Messo fine alla guerra, Iran ha accettato di non avere armi nucleari"
"Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran. Hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito. Era proprio questo l'obiettivo, era il 95% della questione". Lo ha detto Donald Trump durante un comizio virtuale a sostegno del vicegovernatore della Georgia Burt Jones, secondo quanto riporta Cnn.
Trump: "Con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo"
Nell'accordo con l'Iran "abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo". Lo ha detto Donald Trump durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è "praticamente fatta", ha messo in evidenza.
Media Iran: "Esplosioni udite a Hormuz, fermato passaggio petroliera"
Alcune esplosioni sarebbero state sentite questa sera nelle aree iraniane di Sirik e Bandar Abbas, sullo Stretto di Hormuz. Lo riportano i media iraniani, che spiegano come i suoni uditi sarebbero coerenti con le azioni di controllo dell'Iran sullo Stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia Tasnim "le forze iraniane non hanno permesso il passaggio a una petroliera fuorilegge che era entrata senza coordinamento nella zona dello Stretto".
Axios: "Netanyahu non informato da Trump, colto sorpresa"
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu non era stato informato in anticipo ed e' stato colto di sorpresa dall'annuncio del presidente Usa Donald Trump su un imminente accordo con l'Iran. Lo ha riferito il giornalista di Axios, Barak Ravid, citando una fonte a conoscenza dei fatti.