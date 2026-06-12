Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte: "Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader", aggiunge poi dallo Studio Ovale. Subito dopo "riaprirà anche lo Stretto di Hormuz", dove nel frattempo "resta pienamente in vigore" il blocco navale.

I media iraniani, vicini ai pasdaran, prima smentiscono, poi rivendicano: "Il testo è quello proposto dall'Iran". Atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran: "Da quanto so la guida suprema ha approvato l'accordo", ha detto Trump. Israele: "Non siamo parte dell'intesa, ma apprezzamento per Trump".

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