Sky TG24 Mondo - Guerra Iran Usa, c’è davvero un accordo?

“Abbiamo messo fine alla guerra in Iran”, ha detto Trump. “L’accordo tra Stati Uniti e Iran non è mai stato così vicino”, afferma il ministro degli Esteri iraniano. Di questa intesa, però, le parti forniscono versioni simili, ma contrastanti. E da Israele, che non ha partecipato al negoziato, non arrivano parole confortanti. Mentre i media iraniani riferiscono che l’accordo prevederebbe la fine del conflitto su tutti i fronti, incluso il Libano, i funzionari americani non fanno riferimento a un cessate il fuoco. E il ministro della Difesa israeliano Katz assicura che il suo esercito non si ritirerà dal Sud del Paese.