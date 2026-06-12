Sky TG24 Mondo - Guerra Iran Usa, c’è davvero un accordo?

Potrebbe essere l’ultimo miglio, forse il più complicato da percorrere. Secondo fonti di stampa internazionale un accordo potrebbe essere siglato già domenica a Ginevra, nel giorno dell’80imo compleanno di Donald Trump, alla vigilia di un G7 che si terrà a pochi chilometri dalla città svizzera
“Abbiamo messo fine alla guerra in Iran”, ha detto Trump. “L’accordo tra Stati Uniti e Iran non è mai stato così vicino”, afferma il ministro degli Esteri iraniano. Di questa intesa, però, le parti forniscono versioni simili, ma contrastanti. E da Israele, che non ha partecipato al negoziato, non arrivano parole confortanti. Mentre i media iraniani riferiscono che l’accordo prevederebbe la fine del conflitto su tutti i fronti, incluso il Libano, i funzionari americani non fanno riferimento a un cessate il fuoco. E il ministro della Difesa israeliano Katz assicura che il suo esercito non si ritirerà dal Sud del Paese.