Sky TG24 Mondo - Guerra Iran Usa, c’è davvero un accordo?

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran Usa, l'ipotetico accordo e i negoziati di Ginevra a Sky TG24 Mondo

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Potrebbe essere l’ultimo miglio, forse il più complicato da percorrere. Secondo fonti di stampa internazionale un accordo potrebbe essere siglato già domenica a Ginevra, nel giorno dell’80imo compleanno di Donald Trump, alla vigilia di un G7 che si terrà a pochi chilometri dalla città svizzera

“Abbiamo messo fine alla guerra in Iran”, ha detto Trump. “L’accordo tra Stati Uniti e Iran non è mai stato così vicino”, afferma il ministro degli Esteri iraniano. Di questa intesa, però, le parti forniscono versioni simili, ma contrastanti. E da Israele, che non ha partecipato al negoziato, non arrivano parole confortanti. Mentre i media iraniani riferiscono che l’accordo prevederebbe la fine del conflitto su tutti i fronti, incluso il Libano, i funzionari americani non fanno riferimento a un cessate il fuoco. E il ministro della Difesa israeliano Katz assicura che il suo esercito non si ritirerà dal Sud del Paese.

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