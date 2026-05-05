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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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tensioni nel golfo e due grafiche numeri

Dallo Stretto di Hormuz a Bab el-Mandeb, come cambiano gli attacchi alle navi mercantili?

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©Ansa

Lo Stretto di Hormuz rimane l’epicentro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo che ieri una nave sudcoreana è andata in fiamme. L’amministrazione Trump afferma di avere il pieno controllo sul passaggio che definisce “aperto”. Teheran replica che nessuna nave commerciale ha attraversato il Golfo. Intanto il prezzo del petrolio continua a salire e la navigazione nell’area è sempre più precaria. Anche di questo si è parlato nella puntata del 4 maggio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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Da Hormuz a Bab el-Mandeb, come sono cambiati gli attacchi alle navi?

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