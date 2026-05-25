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Risultati elezioni comunali 2026, tutti i sindaci eletti al 1° turno

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Centinaia di Comuni italiani sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo primo cittadino. Da Salerno a Venezia e da Reggio Calabria a Pistoia, ecco chi sono gli eletti al primo turno

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