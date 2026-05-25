Risultati elezioni comunali 2026, tutti i sindaci eletti al 1° turno
Centinaia di Comuni italiani sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo primo cittadino. Da Salerno a Venezia e da Reggio Calabria a Pistoia, ecco chi sono gli eletti al primo turno
- Oltre sei milioni di italiani in centinaia di Comuni sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo sindaco tra ieri e oggi, 24 e 25 maggio. Ecco chi è stato eletto al primo turno nelle principali città al voto (per i ballottaggi si torna ai seggi il 7 e l'8 giugno).
- L'ex governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è il nuovo primo cittadino di Salerno. Lo era già stato diverse volte in passato, tra il 1993 e il 2015. Ha corso come candidato civico, senza l'appoggio del Pd. A grande distanza i principali due sfidanti, con Franco Massimo Lanocita (M5s-Avs) al secondo posto e il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi al terzo.
- Il centrodestra ha avuto la meglio a Reggio Calabria, dove gli elettori hanno scelto Francesco Cannizzaro. Anche in questo caso è stata netta la vittoria sia sul candidato del centrosinistra, il sindaco uscente Domenico Battaglia (facente funzioni di Giuseppe Falcomatà) che sul civico Eduardo Lamberti Castronuovo.
- Sempre il centrodestra si conferma alla guida di Venezia, dove ha vinto Simone Venturini, assessore uscente al Sociale e all'Economia e Turismo del sindaco Luigi Brugnaro, che si è imposto sull'avversario di centrosinistra Andrea Martella.
- Messina ha confermato Federico Basile per un secondo mandato. Il sindaco uscente del partito di Cateno De Luca, Sud Chiama Nord, è riuscito quindi a sconfiggere il candidato del centrodestra Marcello Scurria e la sfidante del centrosinistra con M5s e Controcorrente Antonella Russo.
- Giovanni Capecchi alla guida del campo largo riporta Pistoia al centrosinistra, imponendosi sulla sfidante di centrodestra Anna Maria Celesti, attuale sindaca facente funzioni di Alessandro Tomasi, e su Fabrizio Mancinelli, sostenuto dalla lista Pistoia Rossa.
- Con Andrea Murari alla guida di Mantova resta il centrosinistra. Sconfitto il candidato di centrodestra Raffaele Zancuoghi, il suo sfidante principale.
- Prato resta al centrosinistra con Matteo Biffoni, dopo che il Comune era stato commissariato a seguito delle dimissioni nello scorso giugno della sindaca dem Ilaria Bugetti, indagata per corruzione. Biffoni era già stato sindaco due volte, tra il 2014 e il 2024. Dietro di lui è arrivato lo sfidante di centrodestra Gianluca Banchelli.
- Andria ha scelto di riconfermare Giovanna Bruno, sempre del centrosinistra, preferendola al centrodestra di Sabino Napolitano.
- Anche Macerata ha riconfermato il proprio sindaco, questa volta di centrodestra: Sandro Parcaroli resta primo cittadino. Il suo avversario più quotato era Gianluca Tittarelli, che guidava una coalizione molto ampia del campo largo unito, unendo Pd e Movimento Cinque Stelle e Avs.
- Va verso il bis anche Vincenzo Voce, rieletto sindaco di Crotone alla guida di una coalizione formata da partiti di centrodestra e liste civiche. Niente da fare per gli sfidanti: Giuseppe Trocino, candidato per il centrosinistra, e i civici Vito Barresi e Fabrizio Meo.
- Il civico Alberto Maria Scarfini, assessore uscente, è il nuovo sindaco di Fermo: è riuscito ad affermarsi al primo turno sconfiggendo la candidata del centrosinistra, Angelica Malvatani, quello del centrodestra, Leonardo Tosoni, e l'altro civico ex ex primo cittadino Saturnino Di Ruscio.
- Il centrosinistra vince anche a Enna, dove l'ex senatore Vladimiro Crisafulli si è imposto sull'avversario principale Ezio De Rose.