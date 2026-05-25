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Risultati elezioni comunali Salerno, exit poll: in vantaggio Vincenzo De Luca

Politica
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Nella città campana sono otto i candidati che si sfidano per prendere il posto di Vincenzo Napoli, dimessosi a gennaio. A correre per la poltrona di primo cittadino ci sono l’ex governatore della Regione, Franco Massimo Lanocita, Gherardo Maria Marenghi, Armando Zambrano, Domenico "Mimmo" Ventura, Pio Antonio De Felice, Elisabetta Barone e Alessandro Turchi

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Urne chiuse e spoglio in corso a Salerno, dove domenica 24 maggio e oggi, lunedì 25 maggio, si è votato alle amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale della città campana (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLE COMUNALI). Secondo i primi exit poll, il candidato Vincenzo De Luca sarebbe in ampio vantaggio e in corsa per essere eletto al primo turno. L'affluenza definitiva è stata del 63,43%, in lievissimo aumento rispetto al 63,19% della precedente consultazione.

I candidati

Sono otto i candidati che aspirano alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l’ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. Vincenzo De Luca, ex presidente della giunta regionale, prova a conquistare per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno guidando una coalizione formata da 7 liste, cinque civiche (Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici e Insieme per Salerno) e due di partito (Psi e Davvero). Il Movimento 5 Stelle sostiene la candidatura dell’avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, è riuscito a ricompattarsi in extremis intorno a Gherardo Maria Marenghi, docente universitario sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Tre liste supportano Armando Zambrano, già presidente nazionale dell'Ordine degli Ingegneri che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bandecchi con il consigliere uscente Domenico "Mimmo" Ventura e Potere al Popolo! con Pio Antonio De Felice. In campo con progetti civici la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone (Semplice Salerno) e Alessandro Turchi, a capo della lista Salerno Migliore.

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