Elezioni comunali 2026, urne aperte: si vota fino alle 15. LIVE

Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle Regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi (uno di Regione e 17 di Provincia). Alle 23 di ieri l'affluenza al voto è stata del 46,31%. Il dato precedente, alla stessa ora, era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno
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Urne aperte per la seconda giornata di voto in quasi 750 Comuni italiani (di cui 18 capoluoghi). Si vota fino alle 15 e poi lo spoglio. Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle Regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi (uno di Regione e 17 di Provincia): si tratta di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Nelle scorse elezioni in 8 aveva vinto il centrosinistra, in 5 il centrodestra e in 5 candidati indipendenti o di altri partiti. Alle 23 di ieri l'affluenza al voto era stata del 46,31%. Il dato precedente, alla stessa ora, era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
Gli approfondimenti:
- Elezioni comunali, lo speciale di Sky TG24
- Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapere
- Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota: date e Comuni alle urne
- Elezioni in Italia, l'archivio di tutti i risultati
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Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapere
La tornata di elezioni amministrative si terrà nelle Regioni a statuto ordinario domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con l’eventuale turno di ballottaggio previsto domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. In vista delle operazioni di voto, sono molte le informazioni che è necessario ricordare prima di recarsi alle urne, dal tipo di scheda che si riceverà fino alle modalità di espressione del proprio voto.
Elezioni comunali 2026, come si vota: dalla scheda al voto disgiuntoVai al contenuto
Aperti alle 7 i seggi, si vota fino alle 15
Hanno riaperto alle 7 di stamani i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15. Subito dopo il via allo spoglio.
Affluenza alle 23 al 46,31%
E' del 46,31% l'affluenza alle ore 23 per le elezioni amministrative. Lo riporta il sito Eligendo del Viminale. Il dato sulle 6278 sezioni totatli risulta in calo rispetto a quello registrato alla stessa ora dell'ultima tornata elettorale quando la percentuale era del 50,20%.