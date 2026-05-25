Elezioni comunali 2026, urne aperte: si vota fino alle 15. LIVE

Urne aperte per la seconda giornata di voto in quasi 750 Comuni italiani (di cui 18 capoluoghi). Si vota fino alle 15 e poi lo spoglio. Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle Regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi (uno di Regione e 17 di Provincia): si tratta di Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno, Agrigento, Enna e Messina. Nelle scorse elezioni in 8 aveva vinto il centrosinistra, in 5 il centrodestra e in 5 candidati indipendenti o di altri partiti. Alle 23 di ieri l'affluenza al voto era stata del 46,31%. Il dato precedente, alla stessa ora, era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.

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