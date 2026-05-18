Hanno diritto al voto tutti i residenti nei Comuni interessati che abbiano compiuto 18 anni di età e in godimento dei diritti civili e politici. Per poter votare è necessario presentarsi alle urne con un documento d’identità in corso di validità e la tessera elettorale, su cui è riportato il proprio seggio. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi sulla tessera elettorale, è sempre possibile richiederne una nuova presso gli uffici comunali competenti: nei giorni delle elezioni, questi uffici resteranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto.