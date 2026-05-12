Legge elettorale, governo apre. Tajani: “Opposizione dica cosa vuole”

La premier Giorgia Meloni vuole portare a casa la nuova legge elettorale e per farlo bisogna non solo blindare l'accordo interno alla maggioranza, ma anche trovare un terreno su cui provare a dialogare con le opposizioni. È quanto è emerso nel vertice che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi per parlare della riforma. Il governo, quindi, sarebbe pronto a proporre un tavolo alle opposizioni per confrontarsi. Ma sono arrivate le prime frenate. “Non ci sono le condizioni per il dialogo”, ha detto il senatore e responsabile Riforme della segreteria Pd Alessandro Alfieri. Il leader del M5S Giuseppe Conte: "Il tempo di questo governo sprovvisto di soluzioni è quasi scaduto, per fortuna". Ma il vicepremier Antonio Tajani ha insistito: "Opposizione dica cosa vuole, altrimenti il no diventa pretestuoso".

Il vertice sulla nuova legge elettorale

Il vertice di maggioranza sulla riforma della legge elettorale si è tenuto ieri a Palazzo Chigi. Attorno al tavolo c’erano leader e sherpa. È stata fatta una disanima delle critiche sollevate dalle opposizioni e da lì sarebbe nata l'idea di interpellarle formalmente. Se però la reazione sarà barricadera, hanno spiegato alcune fonti, il governo andrà avanti comunque con la riforma. In ogni caso, anche all’interno del centrodestra ci sono perplessità da superare: come la suddivisione del listino - o listone - del premio di maggioranza tra i partiti, oppure alcuni ritocchi per blindare il testo da eventuali rilievi di costituzionalità.

La “disponibilità” ad aprire un confronto

Al vertice hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e gli esperti dei partiti che hanno elaborato la proposta ora all'esame della commissione Affari costituzionale della Camera, Giovanni Donzelli e Angelo Rossi (FdI), Alessandro Battilocchio e Stefano Benigni (FI), il ministro Roberto Calderoli e Andrea Paganella per la Lega, e Alessandro Colucci (Nm). Dopo circa un’ora di riunione, alle opposizioni è stato inviato il messaggio di una piena "disponibilità" ad aprire "un tavolo" di confronto, a patto che "vi sia convergenza sull'obiettivo della stabilità". L’obiettivo di Meloni, infatti, è che la nuova legge elettorale garantisca la governabilità, a prescindere da chi vince. Se invece il gioco delle opposizioni, hanno spiegato le stesse fonti, è quello di puntare al pareggio - cioè a "sistemi che non garantendo un risultato chiaro consentono di governare anche a chi non ha il consenso della maggioranza dei cittadini" - allora non se ne può fare nulla. Questa, da quanto emerso, è la linea della maggioranza. "Vogliamo aprire un dialogo" ma non si discute "sull'impianto", cioè sul proporzionale con premio di maggioranza che caratterizza lo Stabilicum proposto dal centrodestra, ha puntualizzato Maurizio Lupi.

Tajani: “Opposizione dica cosa vuole”

Sulla questione, da Bratislava, è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Noi abbiamo una proposta, siamo disposti a discutere, se poi non vogliono discutere è una scelta loro. L'abbiamo sempre detto, la legge elettorale va fatta insieme all'opposizione, il compito della maggioranza è quello di fare una proposta, poi sediamoci attorno a un tavolo e vediamo che cosa vogliono fare. Altrimenti il no diventa pretestuoso", ha dichiarato il vicepremier. E ancora: "Parliamo, discutiamo, abbiamo una proposta, fateci i vostri correttivi, ma è compito della maggioranza fare delle proposte. Noi le abbiamo fatte e siamo pronti a discutere. Da parte nostra c'è grande apertura per avere una legge elettorale che garantisca stabilità al nostro Paese e governabilità, chiunque vinca. Quindi è una legge che riguarda tutti, non riguarda noi". E sulla stabilità ha aggiunto: “Smentisco qualsiasi ipotesi che si possa pensare a pareggi, non esistono: o si vince o si perde quando c'è una campagna elettorale e c'è un voto”.