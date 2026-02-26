Introduzione

È stata raggiunta l'intesa nella maggioranza sulla nuova legge elettorale, con cui si potrebbe votare alle politiche del 2027. Gli sherpa della coalizione del centrodestra - Giovanni Donzelli per FdI, Roberto Calderoli e Andrea Paganella per la Lega, Stefano Benigni e Alessandro Battilocchio per FI - hanno raggiunto l'intesa su uno "schema di massima" con alcuni nodi, come le preferenze, ancora da sciogliere, per i quali l'ultima parola spetta ai leader, prima che i tecnici traducano tutto in un testo da presentare in Parlamento prima del referendum sulla separazione delle carriere tra pm e giudici. Il provvedimento su cui si lavora è mirato - viene spiegato - a "garantire stabilità" con un premio di maggioranza "non eccessivo". Ma quali sono le differenze con il Rosatellum?