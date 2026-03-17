I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15. Lo spoglio avverrà alla chiusura dei seggi: i dati su affluenza e risultati del referendum saranno disponibili online su Eligendo e sull'app Eligendo Mobile. Per votare è necessario recarsi al seggio muniti di carta d’identità e tessera elettorale.

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