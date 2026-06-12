Riforma della Difesa, 5mila soldati in più nei prossimi due anni

Introduzione

Sta prendendo forma la riforma della Difesa voluta dal governo Meloni con il ministro Guido Crosetto. Lo schema di disegno di legge su “Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale”, in base a quanto riportato dal Sole24Ore, prevede che entrino in servizio cinquemila soldati in più nei prossimi due anni. Ed entro il 2033, l’aumento dovrebbe essere di 40mila unità. Dunque, la riforma non dovrebbe prevedere solamente il ricorso alla riserva, che era già emerso nei giorni scorsi, e che di fatto vorrebbe dire l’istituzione di una riserva operativa, una volontaria e una territoriale.