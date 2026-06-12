Lo riferisce il New York Times, secondo cui sono previsti la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 del numero di aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e otto gli aerei cisterna e il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra

Gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni Nato in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei: il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all’inizio di giugno attraverso un documento.

Il piano degli Usa



Secondo il quotidiano, Washington intende ridurre da 150 a 100 gli F-16 e gli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 gli aerei da ricognizione. Il piano prevederebbe anche il ritiro di tutti e otto gli aerei cisterna e il "ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di "diverse navi da guerra". Il Pentagono, aggiunge il Nyt, ha "rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento" citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo Comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare Usa in Europa. Alcuni dettagli del piano di disimpegno erano già stati anticipati da Die Welt. Funzionari statunitensi hanno indicato che il taglio dei mezzi militari Usa in Europa sarà attuato “molto presto”, prima di quanto previsto dagli alleati europei. Secondo il quotidiano americano, una riduzione così rapida delle forze disponibili potrebbe avere conseguenze sulla capacità della Nato di monitorare il traffico dei sottomarini russi o di lanciare missili Tomahawk a lungo raggio in profondità nel territorio russo.