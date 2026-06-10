Difesa Europa, chi svilupperà i caccia di sesta generazione? I dati

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Difesa Europa, quanto pesano F-35 Usa e chi svilupperà i caccia di sesta generazione? DATI

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L’annuncio del presidente americano Donald Trump di un progressivo disimpegno militare in Europa fa riemergere tutte le difficoltà relative alla gestione di una difesa comune. Francia e Germania rinunciano al progetto di sviluppare caccia di nuova generazione mentre l’Italia guarda al Regno Unito dove il dibattito interno rischia di impantanare il Global Combat Air Programme al quale partecipa anche il Giappone. Di questo si è parlato nella puntata del 9 giugno di “Numeri”, programma di Sky TG24

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