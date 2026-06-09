Missioni internazionali Italia, le comunicazioni di Tajani e Crosetto

Al Senato, presso le commissioni riunite Esteri e Difesa, i ministri approfondiscono gli sviluppi della partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali. Tajani: "I caschi blu non si toccano". Ben Gvir? "Non è degno di rappresentare Israele"

Oggi al Senato , dalle 8.30, si svolgono le comunicazioni dei ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali nel 2026. Viene analizzato anche lo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Tajani: "Monitoriamo minuto per minuto" la crisi in Medio Oriente

Tajani ha aperto il suo intervento spiegando che, sulla vicenda dei due italiani detenuti a Bengasi, la Farnesina "sta seguendo da vicino gli sviluppi", con il "rafforzamento della pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro liberazioni".

Mentre sulla crisi in Medio Oriente, il ministro ha spiegato: "Monitoriamo minuto per minuto" la situazione. Poi un passaggio sul rischio della chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb: siamo davanti a "un nuovo aggravarsi della crisi globale, che rischia di avere un costo troppo elevato", "speriamo in un accordo a breve termine" tra le parti, ha aggiunto.

"I caschi blu non si toccano"

In Libano la priorità del governo italiano "rimane la sicurezza degli oltre 1000 militari impegnati nelle missioni (anche Unifil) nella zona. Lo abbiamo ribadito con forza a tutte le parti: i caschi blu non si toccano". Il governo italiano, ha ricordato Tajani, ha posto sia alle Nazioni Unite che a livello europeo il tema del futurno della sicurezza del territorio e della Linea blu.

"Ben Gvir non degno di rappresentare Israele"

Mentre su Israele, Tajani ha ricordato "che il disarmo di Hamas è la priorità". Ma ha anche sottolineato che le violenze dei coloni israeliani, soprattutto in Cisgiordania, sono "inaccettabili". Il ministro degli Esteri ha poi ricordato di aver chiesto a livello europeo sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir, per il suo comportamento contro gli attivisti della Flotilla. Non solo, ieri, 8 giugno, i pm di piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati proprio di Ben Gvir: "Ritengo inaccettabili le parole con cui ha reagito alla notizia", ha chiarito Tajani. "Respingiamo al mittente qualsiasi tipo di accusa". "Questo ministro non è degno di rappresentare Israele", ha aggiunto. Su Gaza, intanto, l'Italia "continua ad aiutare la popolazione con azione umanitarie", ha garantito Tajani.