Diverse le controversie che lo hanno accompagnato nel corso del tempo, come ad esempio le visite al Monte del Tempio. Nel corso degli anni Ben-Gvir ha promosso diverse iniziative, sia durante la sua attività politica sia nel periodo trascorso alla Knesset, come le famose marce, spesso considerate motivo di tensione. Il 3 gennaio 2023, ormai ministro della Sicurezza nazionale, Ben-Gvir si recò nuovamente sul Monte del Tempio, provocando dure reazioni da parte della comunità internazionale. Stati Uniti, Unione europea e diversi Paesi arabi — tra cui Giordania, Egitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti — definirono quella visita una provocazione, chiedendo a Israele di mantenere invariato lo status quo relativo ai luoghi santi. Un nuovo episodio di forte polemica si verificò il 13 agosto 2024, quando Ben-Gvir accompagnò un gruppo di fedeli ebrei nello stesso complesso religioso durante il Tisha B'Av. In quell’occasione diversi partecipanti furono visti pregare e inginocchiarsi senza interventi da parte della polizia presente sul posto, nonostante ciò fosse considerato contrario alle consuetudini vigenti. Un episodio che vide numerose critiche in Israele e all’estero e la condanna di cinque rabbini anziani, che sottolinearono come fosse severamente vietato agli ebrei entrare nel complesso. Un divieto che non lo frenò: da allora sono stati diversi gli episodi in cui Ben-Gvir è entrato in una delle aree sacre dell'Islam.