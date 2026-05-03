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Israele, torta di compleanno con un cappio per il ministro Ben Gvir. FOTO

Mondo

Diversi simboli controversi alla festa per il 50esimo compleanno dell'esponente di estrema destra, ministro della Sicurezza Nazionale israeliana. Il cappio è considerato un simbolo controverso di appoggio alla misura della reintroduzione della pena di morte in Israele applicabile a palestinesi considerati terroristi

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Una torta con decorazioni raffiguranti delle pistole e un cappio: è tra i regali ricevuti per il 50esimo compleanno dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliana, Itamar Ben-Gvir. Il cappio è considerato un simbolo controverso di appoggio alla misura della reintroduzione della pena di morte in Israele applicabile a palestinesi considerati terroristi.

Lo riporta il Times of Israel, secondo cui video e foto del dolce in questione sono state pubblicate sui social ufficiali del suo partito, Otzmá Yehudit, formazione politica di estrema destra. La stessa testata riporta che Ben-Gvir, che ha tra le sue competenze quella di supervisione della polizia ed è da tempo criticato per presunte ingerenze indebite sulle forze dell'ordine, ha celebrato la festa ieri sera in una location nella comunità agricola di Emunim, vicino ad Ashdod, nel sud di Israele. Tra gli invitati, aggiunge il Times of Israel, c’erano "altri politici di alto livello, attivisti dell’estrema destra e membri dello stato maggiore della polizia".     

Gli altri simboli

Sulla torta con il cappio è anche stata inclusa una mappa con la bandiera di Israele su un'area comprendente i territori di Gaza e della Cisgiordania. Inoltre, la moglie di Ben-Gvir ha consegnato al ministro un'altra torta, sempre con un cappio, che riportava la scritta “Congratulazioni al ministro Ben-Gvir. A volte i sogni si avverano.”

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