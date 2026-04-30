Rsf: "Libertà di stampa a minimi storici nel mondo in ultimi 25 anni"

Per altri Paesi, invece, la situazione rimane purtroppo invariata a causa di regimi dittatoriali. È il caso della Cina (178°), della Corea del Nord (179°) e dell'Eritrea (180°), dove il giornalista Dawit Isaak è incarcerato senza processo da 25 anni. L'Europa orientale e il Medio Oriente rimangono, segnala RSF, "come negli ultimi venticinque anni, le due regioni più pericolose per i giornalisti". Ne è la prova la posizione della Russia (172°) sotto Vladimir Putin, che continua la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e rimane "tra i peggiori paesi per la libertà di stampa". L'Iran (177°, in calo di una posizione), stretto tra la repressione del regime e la guerra condotta da Stati Uniti e Israele sul suo territorio, "rimane in fondo alla classifica".