Nel corso dei decenni, Diego Garcia ha fatto da avamposto strategico per le operazioni anglo-americane in Medio Oriente e in Asia meridionale. La base aerea è infatti attrezzata per il decollo dei bombardieri stealth B-52 utilizzati nel 1991 durante la Prima Guerra del Golfo e nei successivi conflitti in Afghanistan e Iraq. Nel giugno 2025, il Pentagono ha schierato i velivoli che hanno colpito i siti nucleari iraniani di Fordow, Isfahan e Natanz.