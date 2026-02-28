La rappresaglia iraniana ha raggiunto anche l’Arabia Saudita, potenza regionale alleata degli Usa e punto di riferimento per il mondo musulmano sunnita storicamente in contrapposizione a quello sciita. Il sultanato ha confermato gli attacchi a Riad e nella regione orientale avvertendo che "si riserva il diritto di rispondere anche attraverso una ritorsione". Nel Paese sono presenti 2.321 militari americani, alcuni dei quali di stanza presso la base aerea Prince Sultan, a 60 chilometri dalla capitale. È qui che sono custoditi le batterie di missili Patriot e i sistemi di difesa aerea ad alta quota.