Introduzione

Il 28 febbraio 2026, dopo i raid condotti da Stati Uniti e Israele, un alto funzionario della sicurezza israeliana ha confermato ai media nazionali che Ali Hosseini Khamenei "è stato eliminato", e Channel 12 ha riferito che immagini del corpo della Guida suprema sono state mostrate al premier Benjamin Netanyahu.

L’ayatollah Ali Hosseini Khamenei era la guida suprema dell’Iran, di cui è stato anche presidente dal 1981 al 1989, nonché il massimo esponente nazionale del clero sciita. Khamenei era da 36 anni al timone del Paese, artefice della repressione della nazione.