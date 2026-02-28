Ali Hosseini Khamenei, chi è l’ayatollah dell’Iran dato per morto nell'attacco Israele-UsaMondo
Introduzione
Il 28 febbraio 2026, dopo i raid condotti da Stati Uniti e Israele, un alto funzionario della sicurezza israeliana ha confermato ai media nazionali che Ali Hosseini Khamenei "è stato eliminato", e Channel 12 ha riferito che immagini del corpo della Guida suprema sono state mostrate al premier Benjamin Netanyahu.
L’ayatollah Ali Hosseini Khamenei era la guida suprema dell’Iran, di cui è stato anche presidente dal 1981 al 1989, nonché il massimo esponente nazionale del clero sciita. Khamenei era da 36 anni al timone del Paese, artefice della repressione della nazione.
Quello che devi sapere
Chi era Ali Hosseini Khamenei
Ali Hosseini Khamenei nasce a Mashhad il 19 aprile 1939. Al termine delle scuole elementari inizia gli studi religiosi e frequenta le lezioni dei grandi ayatollah Borujerdi e Khomeini. Da giovane viene descritto come anticonformista, suonatore di tar, fumatore di tabacco olandese e con i jeans sotto la veste religiosa. Negli anni della giovinezza ha anche scritto poesie, romanzi e saggi sulla lotta dei musulmani in India e sulla letteratura persiana dell’Indostan.
L’arresto durante le rivolte islamiche
Coinvolto nelle rivolte islamiche del 1963, Khamenei è stato arrestato e in carcere ha conosciuto il giornalista di sinistra Hushang Azadi e il comunista Rahman Khatefi. Rilasciato dopo poco, ha ripreso la sua vita da insegnante nelle scuole religiose. Nel 1989 salverà centinaia di comunisti nelle carceri iraniane dall’esecuzione.
La Rivoluzione Islamica e l’ascesa di Khamenei
Durante la Rivoluzione iraniana Khamenei è stato una figura chiave e intimo consigliere di Khomenei. È stato nominato membro del Consiglio della Rivoluzione e ha partecipato alla fondazione del Partito della Repubblica Islamica dirigendo i Guardiani della Rivoluzione. Dopo le dimissioni dell’ayatollah Ali Montazeri, nel 1979, Khamenei ha raggiunto gli apici del potere come guida delle preghiere del venerdì di Teheran.
L’attentato nel 1981 e l’elezione a presidente
Nel giugno 1981 Khamenei è sfuggito a un attentato durante una conferenza stampa. Una bomba nascosta in un registratore è stata fatta esplodere accanto a lui ferendolo in modo permanente. L’evento lo ha reso, agli occhi dei suoi sostenitori, un “martire di vita”. Lo stesso anno è stato eletto presidente dell’Iran con il 97,09%, diventando il primo religioso a ricoprire la carica.
Khamenei guida suprema dell’Iran
Alla morte di Khomeini nel 1989, Khamenei è stato eletto guida suprema dell’Iran. Il leader era considerato da molti il simbolo della classe dirigente conservatrice del Paese ed era conosciuto anche per la sua politica anti occidentale.
Le accuse di violazione dei diritti umani
Molti hanno accusato Khamenei di essere l'artefice dell'assassinio di più di 160 disertori in esilio all’estero, tra cui l’attivista Masih Alinejad, della pesante repressione dei manifestanti, dell'uccisione di decine di migliaia di membri del gruppo paramilitare MEK e di aver bersagliato scrittori e intellettuali dissidenti in Iran, tra le altre violazioni dei diritti umani. Khamenei si è sempre difeso affermando che i diritti umani sono un principio fondamentale alla base degli insegnamenti islamici.
Libertà di stampa, donne e omosessuali
Nel 2000, Khamenei è stato indicato dal Comitato per la protezione dei giornalisti come "uno dei primi dieci nemici della stampa e della libertà di espressione". Sono diversi i giornalisti arrestati per aver diffuso articoli critici contenenti accuse non dimostrate contro le politiche di Khamenei. Era anche un sostenitore della pratica islamica dell’hijab e ha più volte accusato l’Occidente di aver fatto perdere l’onore alle donne. Infine, sosteneva che l’omosessualità fosse un grave problema.
La politica di Khamenei
Khamenei si presentava come il custode dei valori della rivoluzione islamica del 1979: giustizia sociale, indipendenza nazionale e governo islamico. Ma il suo modello era autoritario e repressivo, finalizzato a garantire la sopravvivenza del regime e il mantenimento del potere personale.
Il dopo Khamenei
Data l'uccisione di Khamenei, la costituzione prevede l'attivazione di un processo per eleggere un altro religioso al suo posto tramite l'Assemblea degli Esperti. L’altra possibilità è che si precipiti in lotte intestine tra i diversi aspiranti al ruolo di Guida Suprema dell’Iran. Fra gli ultimi nomi circolati c'è quello di Ali Larijani, ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie e per 12 anni capo del Parlamento.
