Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Attacco all'Iran, distrutta la residenza di Khamenei a Teheran: la foto dal satellite

Mondo
©Getty

Le immagini mostrano la distruzione del complesso nella capitale, residenza ufficiale della Guida Suprema

ascolta articolo

La residenza a Teheran di Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, è stata distrutta durante gli attacchi congiunti di Usa e Israele di sabato 28 febbraio (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Il complesso nella capitale è stato raso al suolo ma, al momento, non si conosce ancora la sorte di Khamenei. "Ci sono diversi edifici distrutti. Sebbene l'attuale ubicazione della Guida Suprema sia sconosciuta, il complesso è utilizzato come sua residenza ufficiale", spiega il New York Times. 

Attacco al Compund di Khamenei

Il ministro degli esteri iraniano: "Khamenei è vivo per quanto ne so" 

Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che la guida suprema del Paese, l'ayatollah Ali Khamenei, è ancora viva "per quanto ne so". Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato in un'intervista con la NBC News, dopo che il notiziario israeliano Channel 12 ha riferito nelle ultime ore che la valutazione di Israele su Khamenei è stata "probabilmente smentita" dagli attacchi aerei israeliani di questa mattina. Parlando in diretta, Araghchi ha anche affermato che due comandanti sono morti negli attacchi. "Tutti i funzionari di alto rango sono vivi", ha affermato. "Quindi ognuno è ora al suo posto, stiamo gestendo la situazione e tutto va bene". A pubblicare su X le immagini del compund il giornalista Christiaan Triebert.

Mondo: Ultime notizie

Attacco Usa a Iran, esplosioni in molte città. Teheran risponde. LIVE

live Mondo

Israele e Stati Uniti hanno avviato un "operazione congiunta" contro Teheran: Donald Trump...

Russia, Mosca: “Desiderio riportare negoziati a Abu Dhabi”. LIVE

live Mondo

Proviene dalla Russia la proposta di trasferire i nuovi negoziati per la risoluzione della crisi...

Attacco Usa-Israele a Iran, da Trump a Meloni: tutte le reazioni

Mondo

Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un nuovo attacco contro l’Iran, dopo la ‘guerra dei 12...

Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere

Mondo

L’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran è arrivato dopo settimane di crescente tensione...

Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Ecco cosa sappiamo

Mondo

Dalle prime ore del mattino l’Iran è sotto attacco. Israele e Usa hanno dato inizio a un’azione...

Mondo: I più letti