La residenza a Teheran di Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran, è stata distrutta durante gli attacchi congiunti di Usa e Israele di sabato 28 febbraio ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Il complesso nella capitale è stato raso al suolo ma, al momento, non si conosce ancora la sorte di Khamenei. "Ci sono diversi edifici distrutti. Sebbene l'attuale ubicazione della Guida Suprema sia sconosciuta, il complesso è utilizzato come sua residenza ufficiale", spiega il New York Times.

Il ministro degli esteri iraniano: "Khamenei è vivo per quanto ne so"

Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che la guida suprema del Paese, l'ayatollah Ali Khamenei, è ancora viva "per quanto ne so". Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato in un'intervista con la NBC News, dopo che il notiziario israeliano Channel 12 ha riferito nelle ultime ore che la valutazione di Israele su Khamenei è stata "probabilmente smentita" dagli attacchi aerei israeliani di questa mattina. Parlando in diretta, Araghchi ha anche affermato che due comandanti sono morti negli attacchi. "Tutti i funzionari di alto rango sono vivi", ha affermato. "Quindi ognuno è ora al suo posto, stiamo gestendo la situazione e tutto va bene". A pubblicare su X le immagini del compund il giornalista Christiaan Triebert.