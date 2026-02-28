In ogni caso, l’obiettivo dell’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti non sembra essere solo quello di annientare il programma nucleare dell’Iran. Come sottolineato dal Guardian, infatti, sia Israele sia Washington sembrano spingere verso un cambio di regime: “Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l'immunità totale o affronterete una morte certa”, ha detto Trump. Poi si è rivolto "al grande e orgoglioso popolo iraniano: l'ora delle libertà è vicina”, esortandolo poi a "prendere il controllo del proprio governo" una volta completata l'azione militare. "Questa sarà probabilmente la vostra unica possibilità per generazioni. Per molti anni avete chiesto aiuto all'America, ma non l'avete ottenuto. Nessun presidente era disposto a fare quello che sono disposto a fare io stasera. Ora avete un presidente che vi dà ciò che volete, quindi vediamo come rispondete”.



