Iran, cosa si sa sui possibili successori in caso di morte di Khamenei

In questo contesto, a Teheran sarebbe emersa una nuova figura centrale per il regime: si tratta di Ali Larijani, ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie e per 12 anni capo del Parlamento. Oggi Larijani è considerato una delle figure più vicine a Khamenei, che lo ha promosso a segretario del Consiglio supremo di Sicurezza nazionale dell'Iran: secondo gli analisti oggi sarebbe lui de facto a governare il Paese, avendo messo da parte il presidente Masoud Pezeshkian. Lo stesso Larijani avrebbe non solo supervisionato la repressione delle proteste e coordinato la collaborazione con alleati tra cui Russia, Qatar e Oman, ma starebbe anche guidando la pianificazione bellica. Il suo nome, in ogni caso, non è tra i potenziali successori di Khamenei: non è infatti un membro di alto rango del clero sciita, sulla carta condizione necessaria per diventare Guida suprema in Iran.

