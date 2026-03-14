Guerra Iran, i segnali di una possibile exit strategy di Trump

Il presidente americano, martedì ha detto che la guerra finirà “molto presto”. Il giorno dopo, secondo quanto riferito da Axios, Trump avrebbe dichiarato ai leader del G7, durante una riunione virtuale, che l’Iran "sta per arrendersi ma nessuno sa chi sia il leader, quindi non c'è nessuno che possa annunciare la resa”. Secondo alcune fonti, è però sembrato "ambiguo e indeciso" riguardo ai suoi obiettivi e alla tempistica per la fine della guerra. Alcuni partecipanti alla chiamata hanno lasciato la riunione con la convinzione che volesse porre fine al conflitto, mentre altri hanno avuto l'impressione completamente opposta. Trump ha affermato che la questione principale su cui sta lavorando è la tempistica. Non ha fissato una scadenza, ma ha detto che "dobbiamo portare a termine il lavoro" per evitare un'altra guerra con l’Iran tra cinque anni”.

Per approfondire: Iran, Trump ai leader del G7: "Teheran prossima alla resa"