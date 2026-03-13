Petrolio, crolla la produzione: mai uno stop così grave nella storia

E la situazione sembra destinata a peggiorare, con il nuovo leader iraniano, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che ha ordinato di mantenere ancora chiuso lo Stretto di Hormuz, tratto marittimo che collega le coste dell'Iran alla penisola arabica, da cui solitamente transitava un quinto del greggio e del gas naturale liquefatto a livello mondiale. Un portavoce del comandato operativo dell'esercito ha poi lanciato un'altra minaccia: l'Iran, ha detto, devasterà l'industria petrolifera (e del gas) della regione se le sue infrastrutture energetiche dovessero essere attaccate durante la guerra con Stati Uniti e Israele.

Per approfondire: Esistono vere alternative allo Stretto di Hormuz per il commercio di petrolio?