Iran, oggi le comunicazioni di Meloni a Senato e Camera

Oggi la premier Giorgia Meloni riferisce al Parlamento la linea del governo sulla crisi in Medio Oriente, dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran ( LE NEWS IN DIRETTA ). La Presidente del Consiglio sarà prima al Senato, intorno alle 9.30, e poi alla Camera, verso le 16, seguendo il calendario approvato a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Alle comunicazioni sulla guerra in corso, Meloni unirà quelle in vista del Consiglio Ue del 19 e 20 marzo.

La scelta della premier

L'intervento della premier arriva a 12 giorni dall'inizio della guerra. Secondo le opposizioni si tratta di una scelta tardiva, tanto che hanno accusato a più riprese Meloni di "scappare" dal Parlamento e affidare le sue riflessioni a interviste o "monologhi" sui social. Nel mirino di Pd, M5S e Avs ci sono anche le affermazioni sull'Italia non informata preventivamente dell'attacco, ma anche il recente elogio del presidente americano Trump alla leader italiana. Meloni, in questi giorni, ha comunque sottolineato più volte che "l'Italia non è parte del conflitto" in Iran "e non intende esserne parte". "L'Italia - ha detto rispondendo alle critiche - intende lavorare al ritorno della diplomazia ma, rispetto a quello che dice l'opposizione, mi chiedo se sia questo il momento di fare polemica spicciola come vedo fare in giorni difficili per tutti".