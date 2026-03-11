Teheran prosegue i suoi raid contro i Paesi del Golfo: tra i principali obiettivi ci sono gli Emirati Arabi Uniti. Negli ultimi due giorni si è verificato un drastico calo degli attacchi con droni, ma in proporzione ne sono stati intercettati molti meno. Anche di questo si è parlato a Numeri, approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 10 marzo ascolta articolo

L’Iran prosegue nei suoi attacchi contro i Paesi del Golfo: anche nella giornata di ieri le sirene di allarme missilistico hanno suonato da Dubai al Bahrein, dal Kurdistan iracheno al Kuwait e all’Arabia Saudita. Tra i principali obiettivi dei raid ci sono gli Emirati Arabi Uniti, bersagliati da droni e missili iraniani. La raffineria di Ruwais è stata chiusa "per precauzione" dopo un attacco con droni sulla zona. Anche di questo si è parlato a Numeri, approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 10 marzo.

I droni iraniani su EAU Dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, il governo degli Emirati Arabi pubblica quotidianamente un report con il numero dei droni iraniani che attaccano il Paese. Dal grafico si nota un drastico calo. Se l’1 marzo si era arrivati a 332, la cifra era scesa a meno della metà per circa una settimana. Poi il 9 e 10 marzo è ulteriormente calata a poche decine di droni. Potrebbe voler dire che Teheran sta gradualmente diminuendo la sua capacità di attacco, ma è ancora presto per dirlo con certezza. Vedi anche Guerra in Iran, quante sono le navi bloccate nello Stretto di Hormuz?

Droni iraniani su Emirati Arabi

Quanti droni abbattuti? Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha affermato di aver rilevato ieri 35 droni. In un post su X il Ministero ha specificato che ne sono stati intercettati e abbattuti 26, mentre 9 sono andati a bersaglio. Paradossalmente con molti meno droni in arrivo ne sono stati intercettati pochi in proporzione (di solito la percentuale è intorno al 93-94% sul totale). Vedi anche Annuncio e smentita Usa su petroliera scortata a Hormuz: cosa sappiamo