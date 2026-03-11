Giornata in ricordo vittime terrorismo: perché si celebra

La ricorrenza è stata istituita dall’Unione Europea nel 2005, dopo i sanguinosi attentati che colpirono Madrid l’11 marzo 2004. L’obiettivo è ricordare tutti i morti, in Europa e nel mondo, senza distinzione di nazionalità, etnia o religione

Ogni anno l’11 marzo si celebra la Giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo. La ricorrenza è stata istituita dall’Unione Europea nel 2005, dopo i sanguinosi attentati che colpirono Madrid l’11 marzo 2004. L’obiettivo è ricordare tutte le vittime del terrorismo, in Europa e nel mondo, senza distinzione di nazionalità, etnia o religione.

Il significato della giornata

La data dell’11 marzo è stata scelta per commemorare le vittime degli attentati avvenuti a Madrid nel 2004, che causarono oltre 190 morti e più di 2 mila feriti. La giornata vuole rendere omaggio a chi ha perso la vita, esprimere solidarietà ai sopravvissuti e richiamare l’attenzione sull’importanza della lotta al terrorismo e della promozione della pace. Il ricordo delle vittime è pensato anche come un invito a contrastare odio e violenza e a costruire una società più giusta e sicura per le generazioni future.

Gli attentati di Madrid dell’11 marzo 2004



L'11 marzo 2004 era un giovedì. Alle 7.37 del mattino le prime tre esplosioni colpirono un treno di pendolari in arrivo alla stazione di Atocha, a Madrid. Nei tre minuti successivi altri sette ordigni esplosero su tre treni regionali, gremiti per l'ora di punta, nelle vicine stazioni di El Pozo, Santa Eugenia e Calle Tellez. In totale dieci bombe provocarono 193 vittime di 17 nazionalità e 1.856 feriti. Poco dopo, mentre soccorritori e forze dell’ordine intervenivano tra i passeggeri in fuga e i resti lasciati dalle esplosioni, gli artificieri fecero brillare altri due ordigni, ritrovati in due zaini. Un terzo, collegato a un cellulare e recuperato vicino al commissariato di Leganes, a sud della capitale, venne disattivato. Si rivelò decisivo per le indagini che portarono all’identificazione degli autori dell’attacco jihadista, uno dei più gravi attentati terroristici avvenuti in Europa.