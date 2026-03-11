Ucraina, Peskov: "Per ora non previsto vertice Usa-Russia". LIVE

Mosca non ha ricevuto nuove proposte per organizzare il prossimo incontro tra i Presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov. Alla domanda se la Russia consideri ancora Budapest una sede accettabile, Peskov ha dichiarato: "Per ora non se ne parla". Sei persone sono state uccise ieri in un attacco missilistico ucraino su Bryansk
Mosca non ha ricevuto nuove proposte per organizzare il prossimo incontro tra i Presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov. Alla domanda se la Russia consideri ancora Budapest una sede accettabile, Peskov ha dichiarato: "Per ora non se ne parla". Sei persone sono state uccise ieri in un attacco missilistico ucraino su Bryansk.
Raid russo su Kharkiv, due morti e cinque feriti
A Kharkiv, due persone sono state uccise in seguito a un attacco russo la mattina dell'11 marzo. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov su Telegram. Secondo quanto afferma, "purtroppo ci sono informazioni preliminari su due decessi". In precedenza, il sindaco aveva annunciato un attacco ostile contro un'impresa civile, che aveva causato feriti. Secondo Terekhov è stato registrato "un attacco di droni 'shahed' al distretto di Shevchenkivskyi. "Attualmente - ha spiegato - si registrano due morti e cinque feriti". Come riportato inoltre da Ukrinform, una bambina disabile di 6 anni è stata evacuata dal villaggio di Prykolotne, nel distretto di Kupyansky, e verrà redatto un rapporto contro la madre per essere tornata nella zona sottoposta a continui bombardamenti.
Peskov: "Per ora non previsto vertice Usa-Russia"
Mosca non ha ricevuto nuove proposte per organizzare il prossimo incontro tra i Presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov. Alla domanda se la Russia consideri ancora Budapest una sede accettabile, Peskov ha dichiarato: "Per ora non se ne parla".
Ucraina: raid missilistico su russa Bryansk, 6 morti
Sei persone sono state uccise in un attacco missilistico ucraino su Bryansk, secondo quanto ha riferito il governatore della regione russa, Alexander Bogomaz. "A seguito dell'attacco missilistico terroristico, sei civili sono stati uccisi e 37 sono rimasti feriti", ha fatto sapere il governatore come riporta Ria Novosti. Secondo Alexei Kuznetsov, assistente del capo del ministero della Salute, 35 feriti sono stati trasportati negli ospedali cittadini, alcuni dei quali in gravi condizioni.