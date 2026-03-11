Ucraina, Peskov: "Per ora non previsto vertice Usa-Russia". LIVE

A Kharkiv, due persone sono state uccise in seguito a un attacco russo la mattina dell'11 marzo. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov su Telegram. Secondo quanto afferma, "purtroppo ci sono informazioni preliminari su due decessi". In precedenza, il sindaco aveva annunciato un attacco ostile contro un'impresa civile, che aveva causato feriti. Secondo Terekhov è stato registrato "un attacco di droni 'shahed' al distretto di Shevchenkivskyi. "Attualmente - ha spiegato - si registrano due morti e cinque feriti". Come riportato inoltre da Ukrinform, una bambina disabile di 6 anni è stata evacuata dal villaggio di Prykolotne, nel distretto di Kupyansky, e verrà redatto un rapporto contro la madre per essere tornata nella zona sottoposta a continui bombardamenti.