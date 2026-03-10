Chris Wright, ministro dell'Energia Usa, ha affermato su X che una nave della Marina americana avrebbe scortato una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz "con successo". L'annuncio ha innescato una corsa al ribasso del petrolio, arrivato a perdere fino al 15% nell'arco di pochi minuti. Wright ha quindi cancellato il post. I Guardiani della rivoluzione replicano che nessuna nave americana "ha osato" avvicinarsi allo stretto. E anche la Casa Bianca nega tutto

Il ministro dell'Energia americano Chris Wright oggi ha affermato su X che una nave della Marina americana ha scortato una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz "con successo". Poi ha aggiunto che "il presidente mantiene la stabilità energetica globale durante le operazioni militari in Iran” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CONFLITTO). L'annuncio ha innescato immediatamente una corsa al ribasso del petrolio, arrivato a perdere fino al 15% nell'arco di pochi minuti. Wright ha quindi cancellato il post dalla piattaforma social. Dopo aver sfondato quota 100 dollari, il greggio è calato e si aggira ora sugli 80 dollari al barile. Ma il caso è diventato un giallo, dal momento che l'Iran ha ribattuto che nessuna nave americana "ha osato" avvicinarsi allo stretto di Hormuz, secondo quanto dicono i Guardiani della rivoluzione. Poco dopo è arrivata la smentita anche dalla Casa Bianca: la portavoce Karoline Leavitt ha detto che gli Stati Uniti non hanno scortato alcuna petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz.