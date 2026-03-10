“Petroliera scortata a Hormuz”. Tonfo del greggio, ma Casa Bianca smentisce ministro UsaMondo
Chris Wright, ministro dell'Energia Usa, ha affermato su X che una nave della Marina americana avrebbe scortato una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz "con successo". L'annuncio ha innescato una corsa al ribasso del petrolio, arrivato a perdere fino al 15% nell'arco di pochi minuti. Wright ha quindi cancellato il post. I Guardiani della rivoluzione replicano che nessuna nave americana "ha osato" avvicinarsi allo stretto. E anche la Casa Bianca nega tutto
Il ministro dell'Energia americano Chris Wright oggi ha affermato su X che una nave della Marina americana ha scortato una petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz "con successo". Poi ha aggiunto che "il presidente mantiene la stabilità energetica globale durante le operazioni militari in Iran” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CONFLITTO). L'annuncio ha innescato immediatamente una corsa al ribasso del petrolio, arrivato a perdere fino al 15% nell'arco di pochi minuti. Wright ha quindi cancellato il post dalla piattaforma social. Dopo aver sfondato quota 100 dollari, il greggio è calato e si aggira ora sugli 80 dollari al barile. Ma il caso è diventato un giallo, dal momento che l'Iran ha ribattuto che nessuna nave americana "ha osato" avvicinarsi allo stretto di Hormuz, secondo quanto dicono i Guardiani della rivoluzione. Poco dopo è arrivata la smentita anche dalla Casa Bianca: la portavoce Karoline Leavitt ha detto che gli Stati Uniti non hanno scortato alcuna petroliera attraverso lo Stretto di Hormuz.
Hormuz tema caldo
La confusione a Washington su Hormuz è la spia che il blocco dello Stretto resta uno dei temi più caldi del conflitto, per le inevitabili ricadute economiche. I Pasdaran hanno assicurato che non avrebbero consentito l'esportazione di "un solo litro di greggio dalla regione alla parte ostile e ai suoi partner fino a nuovo avviso", ma Trump ha replicato: se l'Iran "fermasse il flusso di petrolio" verrebbe colpito "venti volte più forte". Inutile quindi immaginare un negoziato, almeno in via ufficiale. Perché se il tycoon ha ripetuto di "poter essere disposto a parlare con l'Iran", pur alle sue condizioni, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha chiuso: "Non credo sia all'ordine del giorno, abbiamo già avuto un'esperienza amara".
Vedi anche
Stretto di Hormuz: Italia, Germania e UK lavorano a protezione navi
Guerra in Iran e aumento prezzo carburanti, cosa può fare il governo
L’esecutivo guidato dalla premier Meloni si è detto pronto a intervenire per contenere leggermente l’impatto dei rincari causati dalla guerra scoppiata nel Golfo: anche di questo si è parlato nella puntata del 9 marzo di Numeri, approfondimento di Sky TG24