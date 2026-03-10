Elon Musk è l'uomo più ricco di sempre con un patrimonio di 839 mld: la classifica Forbes

Secondo la nuova classifica, i miliardari globali hanno raggiunto il numero record di 3.428. La crescita di Tesla e SpaceX ha spinto Musk oltre gli 800 miliardi, avvicinandolo alla soglia del primo "triliardario" al mondo
Elon Musk è attualmente l'uomo più ricco di sempre, con un patrimonio stimato di 839 miliardi di dollari. A certificarlo è Forbes, che registra un nuovo record globale: i miliardari nel mondo salgono a 3.428, con una ricchezza complessiva che raggiunge il massimo storico di 20,1 trilioni.
Un patrimonio cresciuto di 500 miliardi in un anno
Per il secondo anno consecutivo, Musk guida la classifica dei miliardari di Forbes. Negli ultimi dodici mesi il suo patrimonio è aumentato di circa 500 miliardi di dollari, spinto soprattutto dall'impennata delle valutazioni di Tesla e SpaceX, quest'ultima in vista di una possibile quotazione nel 2026.
Il primo uomo oltre gli 800 miliardi
L'imprenditore nato in Sudafrica è la prima persona in assoluto a superare la soglia degli 800 miliardi di dollari. Secondo le proiezioni, la sua crescita patrimoniale lo colloca sulla giusta traiettoria per diventare il primo "triliardario" al mondo.