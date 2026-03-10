Ibiza, trovato morto Thomas Grumer: era scomparso da 9 mesi

Il manager 42enne di Bolzano, di cui non si avevano tracce dal giugno 2025, è stato trovato morto a Ibiza. I resti del corpo dell'uomo sono stati rinvenuti in mare. Restano ora da chiarire le cause del decesso
Thomas Grumer, il manager 42enne di Bolzano scomparso da nove mesi, è stato trovato morto a Ibiza. I resti del corpo dell'uomo, di cui non si avevano tracce dal giugno 2025, sono stati rinvenuti in mare e l'identità della salma è già stata confermata dal test del dna. Nel frattempo, proseguono le indagini sul caso per chiarire chiarire le cause del decesso.
La scomparsa di Thomas Grumer
Manager nel settore della ristorazione, Grumer si era trasferito a Ibiza nell'aprile 2025 per lavorare in un albergo. A dare l'allarme della scomparsa, avvenuta a giugno scorso, erano stati amici e parenti, preoccupati per il lungo silenzio. Lo scorso settembre il motorino del 42enne era stato trovato vicino al mare a Cala Llonga.