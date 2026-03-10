Ibiza, trovato morto Thomas Grumer: era scomparso da 9 mesi

Il manager 42enne di Bolzano, di cui non si avevano tracce dal giugno 2025, è stato trovato morto a Ibiza. I resti del corpo dell'uomo sono stati rinvenuti in mare. Restano ora da chiarire le cause del decesso

Thomas Grumer, il manager 42enne di Bolzano scomparso da nove mesi, è stato trovato morto a Ibiza. I resti del corpo dell'uomo, di cui non si avevano tracce dal giugno 2025, sono stati rinvenuti in mare e l'identità della salma è già stata confermata dal test del dna. Nel frattempo, proseguono le indagini sul caso per chiarire chiarire le cause del decesso.