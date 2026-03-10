"E' stato registrato un attacco da parte di un drone da combattimento nemico nel quartiere Industrialnyi, vicino ad alcuni condomini". Lo ha dichiarato il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov, come riporta Ukrainska Pravda, che cita anche Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Kharkiv, il quale ha spiegato che a seguito dell'attacco è scoppiato un incendio: auto e appartamenti ai piani inferiori dell'edificio hanno preso fuoco. Il sindaco ha riferito che si registrano 5 feriti, tra cui un bambino.