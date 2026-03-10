Guerra Ucraina, Putin a Trump: "Avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattare". LIVE
Telefonata di un'ora tra il presidente americano e Putin su Iran e Ucraina. Attacco con drone a Kharkiv nella notte: 5 feriti in un incendio. Droni ucraini intercettati dai sistemi di difesa russi: i caccia hanno abbattuto nove velivoli senza pilota in Crimea, cinque nella regione di Belgorod e tre nella regione di Kursk
Telefonata tra il presidente americano e Putin su Iran e Ucraina. Nel colloquio durato "circa un'ora", secondo quanto riferito dal consigliere di Putin, Yuri Ushakov, il presidente russo ha informato il tycoon sulla "riuscita dell'avanzata delle truppe russe nell'est" dell'Ucraina che "dovrebbe incoraggiare il regime di Kiev a risolvere il conflitto attraverso i negoziati".
Attacco con drone a Kharkiv nella notte: 5 feriti in un incendio. Droni ucraini intercettati dai sistemi di difesa russi: i caccia hanno abbattuto nove velivoli senza pilota in Crimea, cinque nella regione di Belgorod e tre nella regione di Kursk.
Mosca: abbattuti 17 droni ucraini in 3 regioni russe
"Nel corso della scorsa notte, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 17 velivoli senza pilota ucraini". Lo riferisce il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti, spiegando che i caccia hanno abbattuto nove Uav in Crimea, cinque nella regione di Belgorod e tre nella regione di Kursk.
Attacco con drone a Kharkiv, 5 feriti in incendio
"E' stato registrato un attacco da parte di un drone da combattimento nemico nel quartiere Industrialnyi, vicino ad alcuni condomini". Lo ha dichiarato il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov, come riporta Ukrainska Pravda, che cita anche Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Kharkiv, il quale ha spiegato che a seguito dell'attacco è scoppiato un incendio: auto e appartamenti ai piani inferiori dell'edificio hanno preso fuoco. Il sindaco ha riferito che si registrano 5 feriti, tra cui un bambino.