Guerra Ucraina Russia, Metsola: "Nostra posizione invariata, deve essere pace vera". LIVE
Nella notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 163 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte. Ieri, un attacco di droni ucraini ha colpito un edificio nella regione occupata dai russi e ha causato un morto e dieci feriti, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse. Kiev ha accusato le forze di Mosca di aver ferito tre persone e di aver preso di mira i servizi di emergenza in un doppio attacco avvenuto nella notte in un villaggio vicino a Kharkiv
"L'Ucraina sa di poter contare sull'Europa mentre continua a combattere con immenso coraggio e orgoglio, e mentre cerchiamo di trovare elementi per la pace, la nostra posizione rimane invariata. Deve essere una pace vera, con integrità e dignità, basata sul principio che nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina, e certamente nulla sull'Europa senza l'Europa". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola intervenendo all'EU Ambassadors' Conference 2026 a Bruxelles.
Intanto, nella notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 163 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, stando a quanto riferito dal Ministero della Difesa e riportato dalla Tass.
Ieri, un attacco di droni ucraini ha colpito un edificio nella zona della regione di Zaporizhzhia occupata dai russi e ha causato un morto e dieci feriti. Kiev, da parte sua, ha accusato le forze di Mosca di aver ferito tre persone e di aver preso di mira i servizi di emergenza in un doppio attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica in un villaggio vicino a Kharkiv.
"Nel sud del nostro Paese, nell'ultimo mese e mezzo" le forze ucraine "hanno ripristinato il controllo su circa 400-435 km", ha detto Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin ha invece descritto le relazioni tra Ucraina e Ue come "la coda che scodinzola al cane". È quanto si legge sulla Ria Novosti. Putin ha ribadito che la crisi ucraina è nata "a causa del sostegno occidentale al colpo di Stato di Kiev".
Zelensky: "Abbiamo inviato droni ed esperti per proteggere le basi Usa in Giordania"
L'Ucraina ha inviato droni intercettori e una squadra di esperti di droni per proteggere le basi militari statunitensi in Giordania. Lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista al New York Times. Secondo quanto riferito dal leader ucraino, gli Stati Uniti hanno richiesto aiuto giovedì e la squadra ucraina è partita il giorno successivo. "Abbiamo reagito immediatamente", ha detto Zelensky venerdì sera durante un viaggio in treno che ho fatto con lui dall'Ucraina orientale alla capitale, Kiev. "Ho detto di sì, certo, manderemo i nostri esperti". La Casa Bianca non ha risposto alla domanda se gli Stati Uniti avessero chiesto aiuto all'Ucraina. Nei giorni successivi all'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele in Iran, ha affermato Zelensky, lui e il suo team hanno ricevuto chiamate da leader di Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita in cerca di aiuto. Durante l'intervista rilasciata al Times venerdì, Zelensky ha affermato che un altro team di esperti ucraini si sarebbe recato in Medio Oriente per aiutare le nazioni a valutare come proteggersi dai droni iraniani, oltre all'utilizzo dei costosi intercettori Patriot.
Ucraina, Metsola: "Nostra posizione invariata deve essere pace vera"
"L'Ucraina sa di poter contare sull'Europa mentre continua a combattere con immenso coraggio e orgoglio, e mentre cerchiamo di trovare elementi per la pace, la nostra posizione rimane invariata. Deve essere una pace vera, con integrita' e dignita', basata sul principio che nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina, e certamente nulla sull'Europa senza l'Europa". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola intervenendo all'EU Ambassadors' Conference 2026 a Bruxelles.
Metsola: "Siamo in un mondo nuovo più pericoloso"
"Non dovremmo sottovalutare la gravita' della situazione, la crucialita' dei nostri prossimi passi o l'importanza del ruolo che l'Europa dovra' svolgere. Ogni settimana sembra che ci troviamo di fronte a una nuova sfida geopolitica e noi, come squadra Europa, non possiamo farci trovare impreparati". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola intervenendo all'EU Ambassadors' Conference 2026 a Bruxelles. "A volte, io e Kaja (Kallas) ci incontriamo la mattina presto e ci chiediamo cosa ci riservera' questa settimana e, trovandoci in queste situazioni, quanto sia importante lavorare insieme. - prosegue Metsola - Siamo in un mondo nuovo, un mondo piu' imprevedibile, un mondo piu' pericoloso. Gli ultimi mesi sono stati difficili, per usare un eufemismo".
Che opinione hanno gli americani sugli aiuti in Ucraina?
Secondo un sondaggio YouGov per The Economist, sei americani su dieci simpatizzano per l’Ucraina, ma sugli aiuti militari il Paese è diviso: il 31% vuole aumentarli, il 22% mantenerli, mentre il 24% ridurli o stopparli. Pessimismo sull’esito e giudizi critici su Donald Trump.
Quali conseguenze ha la guerra in Iran su quella in Ucraina?
La guerra in Iran ha effetti anche sul conflitto in Ucraina: può ridurre le forniture militari iraniane a Mosca, ma anche quelle occidentali a Kiev. Inoltre la crisi energetica favorisce la Russia, mentre l’attenzione politica degli Stati Uniti rischia di spostarsi dal fronte ucraino al Medio Oriente.
Mosca: "Intercettati e distrutti 163 droni ucraini nella notte"
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 163 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, stando a quanto riferito dal Ministero della Difesa e riportato dalla Tass. "Nella notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 163 droni ucraini, 54 sulla regione di Bryansk, 47 sulla Repubblica di Crimea, 16 sulla regione di Krasnodar, 11 sulla regione di Kaluga, 8 sulla regione di Novgorod, 5 sulla regione di Belgorod, 4 ciascuno sulla regione del Mar Nero e di Smolensk, 3 ciascuno sulla regione di Voronezh e sulla repubblica di Adygea, 2 ciascuno sulla regione di Rostov e sul Mar d'Azov, 1 ciascuno sulle regioni di Astrakhan, Volgograd, Oryol e Tver.