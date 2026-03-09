"L'Ucraina sa di poter contare sull'Europa mentre continua a combattere con immenso coraggio e orgoglio, e mentre cerchiamo di trovare elementi per la pace, la nostra posizione rimane invariata. Deve essere una pace vera, con integrità e dignità, basata sul principio che nulla sull'Ucraina senza l'Ucraina, e certamente nulla sull'Europa senza l'Europa". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola intervenendo all'EU Ambassadors' Conference 2026 a Bruxelles.

Intanto, nella notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 163 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, stando a quanto riferito dal Ministero della Difesa e riportato dalla Tass.

Ieri, un attacco di droni ucraini ha colpito un edificio nella zona della regione di Zaporizhzhia occupata dai russi e ha causato un morto e dieci feriti. Kiev, da parte sua, ha accusato le forze di Mosca di aver ferito tre persone e di aver preso di mira i servizi di emergenza in un doppio attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica in un villaggio vicino a Kharkiv.

"Nel sud del nostro Paese, nell'ultimo mese e mezzo" le forze ucraine "hanno ripristinato il controllo su circa 400-435 km", ha detto Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin ha invece descritto le relazioni tra Ucraina e Ue come "la coda che scodinzola al cane". È quanto si legge sulla Ria Novosti. Putin ha ribadito che la crisi ucraina è nata "a causa del sostegno occidentale al colpo di Stato di Kiev".

