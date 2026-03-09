Iran, Putin si congratula con Mojtaba: "Continuerà l'opera del padre"

"Da parte mia - sottolinea il numero uno del Cremlino - vorrei confermare il nostro continuo sostegno a Teheran e la solidarietà con i nostri amici iraniani. La Russia è stata e rimarrà un partner affidabile della Repubblica islamica"

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni a Mojtaba Khamenei per la sua elezione a nuova Guida iraniana, dicendosi sicuro che continuerà "con onore" del padre, Ali Khamenei, mentre il Paese fa fronte a "un'aggressione armata". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti (GUERRA IN IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

"Sono certo che lei continuerà con onore l'opera di suo padre e unirà il popolo iraniano di fronte a dure prove", si legge nel telegramma inviato da Putin a Mojtaba Khamenei. "Ora che l'Iran si trova ad affrontare un'aggressione armata, le sue attività in questa posizione elevata richiederanno senza dubbio grande coraggio e dedizione", aggiunge il leader russo. "Da parte mia - sottolinea poi Putin - vorrei confermare il nostro continuo sostegno a Teheran e la solidarietà con i nostri amici iraniani. La Russia è stata e rimarrà un partner affidabile della Repubblica islamica".