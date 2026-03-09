Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema. Ancora raid sul Golfo

Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema. Notte di raid sul Golfo: 32 feriti in Bahrain. LIVE
Il figlio dell’ayatollah Khamenei è stato nominato nuova Guida suprema. Trump: "Non durerà a lungo", mentre Israele ha minacciato: "Uccideremo anche lui". Nella notte nuovi attacchi incrociati nella regione: Israele ha annunciato raid su Beirut e in Iran, mentre Teheran ha colpito diversi Paesi del Golfo. In Bahrain almeno 32 persone sono rimaste ferite, in Arabia Saudita è morto un settimo militare statunitense. Il petrolio supera i 100 dollari al barile, il massimo da quattro anni
in evidenza
Raggiunto un accordo sul successore di Ali Khamenei. Si tratta di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader: è stato scelto come nuova Guida Suprema dell’Iran dall’Assemblea degli Esperti. Il presidente Usa Donald Trump aveva già definito la sua possibile nomina "inaccettabile" e ha dichiarato "senza la nostra approvazione non durerà a lungo".
Nella notte si sono registrati nuovi attacchi nella regione. Israele ha annunciato raid su Beirut e su obiettivi in Iran, mentre Teheran ha dichiarato il lancio di missili. Diverse esplosioni sono state udite anche a Doha. Nei Paesi del Golfo sono stati segnalati attacchi: in Bahrain almeno 32 persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave, dopo un attacco con droni nel quartiere di Sitra. In Arabia Saudita è morto un settimo militare statunitense per le ferite riportate. Intensi combattimenti anche in Libano orientale tra le forze israeliane e Hezbollah. Secondo fonti del movimento sciita, militari dell’Idf sarebbero entrati nel Paese con elicotteri nella regione della Bekaa e uno di questi sarebbe stato abbattuto. In un’intervista alla Cbs, il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, ha aggiunto che l’operazione contro l’Iran "è solo l’inizio" assicurando che Washington è pronta a colpire altre navi iraniane e che sarà Donald Trump a dettare i termini della resa di Teheran.
Le tensioni stanno avendo effetti anche sui mercati: il petrolio ha superato i 100 dollari al barile, il livello più alto degli ultimi quattro anni.
Media: Witkoff e Kushner in Israele martedì, vedono Netanyahu
Steve Witkoff e Jared Kushner saranno in Israele martedì e incontreranno il premier Benjamin Netanyahu. Lo riporta Axios citando alcune fonti
Arabia Saudita: "Riprovevoli attacchi di Teheran nel Golfo"
L'Arabia Saudita ha definito "riprovevoli" gli attacchi di Teheran contro il regno e i suoi vicini del Golfo. L'Arabia Saudita "rinnova la condanna categorica del Regno dell'Arabia Saudita per le riprovevoli aggressioni iraniane contro il Regno, gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo, diversi paesi arabi e islamici e nazioni amiche, che non possono essere accettate o giustificate in nessuna circostanza", si legge nella dichiarazione pubblicata sull'account ufficiale X del Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita.
Trump: "Decisione fine guerra sarà condivisa con Netanyahu"
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la decisione su quando terminare la guerra con l'Iran sarà una decisione "concorde" che prenderà insieme al primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Lo ha riferito Donald Trump in un'intervista rilasciata a The Times of Israel: "Abbiamo lavorato insieme, abbiamo distrutto un Paese che voleva distruggere Israele".