Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema. Ancora raid sul Golfo

Raggiunto un accordo sul successore di Ali Khamenei. Si tratta di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader: è stato scelto come nuova Guida Suprema dell’Iran dall’Assemblea degli Esperti. Il presidente Usa Donald Trump aveva già definito la sua possibile nomina "inaccettabile" e ha dichiarato "senza la nostra approvazione non durerà a lungo".

Nella notte si sono registrati nuovi attacchi nella regione. Israele ha annunciato raid su Beirut e su obiettivi in Iran, mentre Teheran ha dichiarato il lancio di missili. Diverse esplosioni sono state udite anche a Doha. Nei Paesi del Golfo sono stati segnalati attacchi: in Bahrain almeno 32 persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave, dopo un attacco con droni nel quartiere di Sitra. In Arabia Saudita è morto un settimo militare statunitense per le ferite riportate. Intensi combattimenti anche in Libano orientale tra le forze israeliane e Hezbollah. Secondo fonti del movimento sciita, militari dell’Idf sarebbero entrati nel Paese con elicotteri nella regione della Bekaa e uno di questi sarebbe stato abbattuto. In un’intervista alla Cbs, il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, ha aggiunto che l’operazione contro l’Iran "è solo l’inizio" assicurando che Washington è pronta a colpire altre navi iraniane e che sarà Donald Trump a dettare i termini della resa di Teheran.

Le tensioni stanno avendo effetti anche sui mercati: il petrolio ha superato i 100 dollari al barile, il livello più alto degli ultimi quattro anni.

