Il parroco di Qlayaa, padre Pierre El Raii, è stato ucciso in un bombardamento in Libano. A dare la notizia ai media vaticani è stato padre Toufic Bou Merhi, francescano della Custodia di Terra Santa, parroco dei latini a Tiro e Deirmimas. El Raii è rimasto ferito in un attacco dopo essere intervenuto per soccorrere un parrocchiano ferito in un precedente raid nella zona tra le montagne del sud del Paese. Trasferito in ospedale, il parroco è deceduto "quasi sulla porta dell'ospedale", ha riferito Toufic Bou Merhi.

Il parroco di Qlayaa ucciso in un raid

Come ha raccontato ai media vaticani padre Toufic Bou Merhi, "c'era stato un primo attacco, che aveva colpito una casa nella zona della sua parrocchia, in montagna, ferendo uno dei parrocchiani. Padre Pierre è andato di corsa con altre decine di giovani a soccorrere il parrocchiano: è allora che c'è stato un altro attacco, un altro bombardamento sulla stessa casa. Il parroco è rimasto ferito". Il sacerdote 50enne era "veramente il sostegno dei cristiani nella zona", commenta il francescano. Ora, riferisce ancora Toufic Bou Merhi, è "il momento del dolore per l'intera comunità cattolica". "Stanno piangendo per la tragedia e al contempo hanno molta paura. Finora la gente non ha voluto lasciare le proprie case nei villaggi cristiani, invece in questa situazione tutto si è capovolto", ha aggiunto, sottolineando che "lasciare casa vuol dire andare a vivere per strada o cercare di affittare un'altra abitazione, ma la gente non ce la fa, anche per la situazione economica che già viveva il Paese".

Caritas: "Profondo dolore"

"Con il cuore ferito e profondo dolore abbiamo ricevuto la notizia del martirio del cappellano regionale di Qlayaa-Marjeyoun di Caritas Libano, padre Pierre Al-Rahi, che ha perso la vita a seguito del bombardamento che ha colpito l'area, mentre rimaneva saldo nella sua terra e accanto alla gente della sua città", ha riferito in un comunicato Caritas Libano. Il sacerdote era conosciuto nella zona per il suo servizio pastorale e per l'impegno sociale con la Caritas.