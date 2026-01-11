Per Pahlavi jr, l'ayatollah Alì Khamenei avrà visto le immagini "dal suo nascondiglio e tremato di paura". Ora, servono "una presenza nelle strade più mirata e, allo stesso tempo, bisogna tagliare i canali finanziari" della repubblica islamica. L'erede al trono ha dunque chiesto ai "lavoratori e gli impiegati dei settori chiave dell'economia, in particolare dei trasporti, del petrolio, del gas e dell'energia, di iniziare uno sciopero a livello nazionale". Non solo. Ha invitato i dimostranti "a scendere in piazza sabato e domenica 10 e 11 gennaio, a partire dalle 18:00". Ora l'obiettivo non è più solo manifestare ma "prepararci a conquistare e difendere i centri cittadini" e dunque bisogna prepararsi a rimanere in strada". E Pahlavi assicura che farà la sua parte. "Mi sto preparando a tornare in patria per stare con voi, la grande nazione dell'Iran, quando la nostra rivoluzione nazionale sarà vittoriosa. Credo che quel giorno sia molto vicino", ha detto.

