Nuova notte di proteste in Iran , dove le manifestazioni contro il carovita sono arrivate al quattordicesimo giorno consecutivo. Nonostante il blocco di internet e le minacce del regime, immagini della folla che sfilava ieri sera in diverse strade della capitale sono arrivate sui social network. Sei ospedali della capitale hanno registrato un “numero record” di 217 manifestanti uccisi dall’inizio della repressione, quando le autorità hanno iniziato a sparare sui dimostranti: lo ha riferito un medico iraniano alla rivista statunitense Time. Intanto gli Stati Uniti hanno ribadito il loro sostegno ai manifestanti.

Le manifestazioni nelle città e il blackout di internet

Anche nella notte tra il 9 e il 10 gennaio i dimostranti sono tornati in strada in diverse zone di Teheran. Alcuni battevano pentole e padelle e urlavano slogan contro il governo, tra cui “morte a Khamenei”, in riferimento alla guida suprema iraniana. Nelle immagini girate nel quartiere di Sadatabad, nel nord-ovest di Teheran, si sentono anche clacson di auto suonati in segno di sostegno ai manifestanti. I canali televisivi in lingua persiana all’estero trasmettono video di manifestazioni a Mashhad, a est, a Tabriz, nel nord del Paese, e nella città santa di Qom. La rete internet è ancora del tutto bloccata e le autorità starebbero contrastando con durezza sempre maggiore le proteste scoppiate in tutto il Paese. "Dopo un'altra notte di proteste accolte con la repressione, i dati mostrano che il blackout nazionale di internet rimane in vigore dopo 36 ore", scrive su X la società di monitoraggio Netblocks. Con la rete oscurata, diventa però difficile anche quantificare l’ampiezza della repressione governativa.



Il timore di un massacro e la linea dura del regime



La vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2003, l'avvocata iraniana esiliata Shirin Ebadi, ha dichiarato di temere un "massacro sotto la coltre di un blackout totale". Secondo l'Ong Netblocks, la connettività in Iran è scesa all'1% del livello abituale. La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito ieri che il suo paese non si "tirerà indietro" di fronte alle proteste che sfidano la Repubblica Islamica, al potere dal 1979. E la magistratura ha avvertito che la punizione dei "rivoltosi" sarà “durissima".



Media: “Almeno 217 i morti nelle proteste in Iran, perlopiù giovani”



Un medico di Teheran ha dichiarato alla rivista Time, che sei ospedali della capitale iraniana avrebbero registrato almeno 217 morti tra i manifestanti, "la maggior parte a causa di proiettili veri". Se confermata, questa cifra indicherebbe una repressione su larga scala, scrive Time. Il medico ha riferito che le autorità avrebbero rimosso i cadaveri dagli ospedali nella giornata di ieri. Tra le vittime, ha aggiunto, ci sarebbero soprattutto giovani. Alcuni sarebbero stati uccisi nei pressi di una stazione di polizia nel nord di Teheran, dove le forze di sicurezza avrebbero aperto il fuoco con mitragliatrici contro i manifestanti. Ieri le organizzazioni per i diritti umani hanno diffuso bilanci molto più bassi: 51 vittime, secondo alcune stime. La discrepanza, sottolinea Time, potrebbe essere spiegata da diversi standard di informazione. L'agenzia di stampa Human Rights Activist News Agency, con sede a Washington, che conta solo le vittime identificate, ha riportato almeno 63 morti dall'inizio delle proteste, tra cui 49 civili. Time, si legge ancora, non è stato in grado di verificare in modo indipendente queste cifre.

Rubio: “Usa sostengono coraggioso popolo iraniano”



Intanto da Washington è arrivato un nuovo messaggio di sostegno ai manifestanti. "Gli Stati Uniti sostengono il coraggioso popolo iraniano", ha scritto su X il segretario di Stato, Marco Rubio.