Dopo 13 giorni di manifestazioni, il blocco quasi totale di internet, migliaia di arresti e le forze di sicurezza nelle strade, la protesta in Iran scatenata dalla crisi economica e dall'inflazione alle stelle non si ferma. Oltre 50 manifestanti sono stati uccisi in quasi due settimane di proteste nel Paese, scatenate dalla rabbia per l'aumento del costo della vita. "Almeno 51 manifestanti, tra cui nove minori di 18 anni, sono stati uccisi e centinaia di altri sono rimasti feriti nei primi tredici giorni del nuovo ciclo di proteste nazionali in Iran", ha dichiarato l'Ong norvegese Iran Human Rights. Mentre il bilancio diffuso ieri era di 45 vittime. Intanto il blackout nazionale di internet imposto dalle autorità iraniane a causa delle proteste dura da oltre 24 ore, ha sottolineato oggi la Ong di monitoraggio della sicurezza informatica Netblocks. "Sono ormai trascorse 24 ore da quando l'Iran ha imposto un blackout totale di internet a livello nazionale, con la connettività ridotta all'1% del suo livello abituale", ha scritto l'organizzazione su X.



