Nella sua prima conferenza stampa dall'inizio della guerra con l'Iran, il primo ministro israeliano ha rivolto un messaggio diretto ai cittadini iraniani: “La libertà si sta avvicinando. Noi siamo al vostro fianco e vi aiutiamo, ma alla fine dipende da voi, è nelle vostre mani”. "Mojtaba Khamenei? È un burattino dei pasdaran, non mostra volto in pubblico", ha aggiunto ascolta articolo

La guerra contro l’Iran mira non solo a fermare il programma nucleare e a colpire le capacità missilistiche di Teheran, ma anche a creare le condizioni perché la popolazione iraniana possa rovesciare il regime (GUERRA IN IRAN: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA). Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella sua prima conferenza stampa dall'inizio dell'attuale guerra con l'Iran. "Ho aggiunto un terzo obiettivo, che è quello di dare al popolo iraniano la possibilità di abbattere questo regime”, ha spiegato il premier israeliano, per poi sottolineare: "Posso affermare con certezza che il regime non potrà essere rovesciato senza l'impegno del popolo iraniano, e lo abbiamo informato di questo. Gli abbiamo detto che gli aiuti stanno arrivando. Non posso dirvi cosa succederà alla fine. Non ve lo dirò. Sappiamo, speriamo e comprendiamo che anche voi sperate che questo regime cada. Se il regime non cadrà, sarà molto più debole. Ma se cadrà, il problema sarà risolto".

Netanyahu: “La libertà si sta avvicinando" Netanyahu ha anche rivolto un messaggio diretto ai cittadini iraniani. "Dico al popolo iraniano: il momento in cui potrete uscire verso la libertà si sta avvicinando. Noi siamo al vostro fianco e vi aiutiamo, ma alla fine dipende da voi, è nelle vostre mani”, ha affermato. "Questo non è più lo stesso Iran, non è più lo stesso Medio Oriente e non è più lo stesso Israele. Non aspettiamo, prendiamo l'iniziativa, attacchiamo e lo facciamo con una potenza senza precedenti", ha aggiunto. "Con Trump ci sentiamo ogni giorno e liberamente"

Netanyahu ha anche sottolineato la stretta collaborazione con Washington e il rapporto con il presidente statunitense Donald Trump. "Abbiamo creato un'alleanza senza precedenti con gli Stati Uniti, un'alleanza con il nostro grande amico, mio amico personale, il presidente Trump. Ci sentiamo quasi ogni giorno. Parliamo liberamente, scambiamo idee e consigli e prendiamo decisioni insieme”, ha detto. "Il nostro rapporto è cento volte più forte di qualsiasi altro rapporto esistito tra un presidente americano e un primo ministro israeliano. Non pensiamo solo ai nostri paesi o solo a questa generazione. Pensiamo alle generazioni future, al futuro dell'umanità". Leggi anche Iran, Meloni chiama opposizione per tavolo su conflitto

“Hezbollah pagherà un prezzo molto pesante”

Il primo ministro israeliano ha aggiunto che il movimento sciita libanese subirà ulteriori conseguenze: “Hezbollah sente la forza del nostro braccio e la sentirà ancora più intensamente, pagherà un prezzo molto pesante per la sua aggressione”, ha aggiunto, per poi allertare il governo libanese: "Sarebbe meglio che siate voi a fermare Hezbollah, piuttosto che lo faccia Israele”. "Stiamo forgiando nuove alleanze nella regione che fino a poche settimane fa sarebbero sembrate immaginarie”, ha aggiunto. “Mojtaba un burattino dei pasdaran"

Netanyahu ha anche sostenuto che l’Iran stesse cercando di riparare i danni subiti nel conflitto precedente. “L’Iran stava lavorando per riparare i danni subiti nella guerra dell'anno scorso e, se non avessimo agito immediatamente, nel giro di pochi mesi l'industria della morte iraniana sarebbe stata immune”, ha detto. Israele sta infliggendo "colpi devastanti alle Guardie Rivoluzionarie, la nuova Guida Suprema è un burattino delle Guardie. Abbiamo eliminato il vecchio dittatore e il nuovo dittatore Mojtaba non può mostrare il suo volto in pubblico". Approfondimento Mojtaba Khamenei, primo discorso da Guida Suprema. Dubbi su sua salute