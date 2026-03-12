Il nuovo leader dell'Iran ordina di mantenere chiuso lo Stretto di Hormuz, minaccia ritorsioni e chiede ai Paesi della regione di chiudere le basi americane. Intanto crescono le voci sul suo stato di salute: secondo media Uk sarebbe gravemente ferito e ricoverato in terapia intensiva

Dopo giorni di attesa e speculazioni, oggi è finalmente arrivato il primo messaggio alla nazione della nuova Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei. Un discorso carico di toni bellici e richiami alla continuità con l'era del padre Ali Khamenei, ma pronunciato senza alcuna apparizione pubblica. Le sue parole sono state lette da una speaker della tv di Stato, mentre sullo sfondo compariva soltanto la sua immagine. Un'assenza che alimenta il giallo sulle sue condizioni di salute. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il primo discorso della Guida suprema iraniana

Nel messaggio, Mojtaba Khamenei ha ribadito la linea dura della Repubblica islamica nel pieno della guerra in corso. "Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso. I Paesi della regione chiudano le basi americane. Non ci arrenderemo mai e vendicheremo il sangue dei nostri martiri", ha dichiarato. Il nuovo leader ha insistito sulla necessità di "sconfiggere il nemico" e ha avvertito che l'Iran "sarà costretto ad attaccare coloro che cooperano" con gli avversari.

Accanto ai toni militari, Khamenei ha rivolto un appello all'unità interna e alla continuità istituzionale: "Promettiamo alla defunta Guida suprema che seguiremo il percorso tracciato e faremo del nostro meglio per proseguire quanto fatto in passato. Chiedo a tutti i leader politici dell'Iran di mostrare unità". Ha inoltre affermato che Teheran è "pronta a migliorare i rapporti con i Paesi vicini", pur ribadendo che ogni attacco riceverà una risposta.