Usa, sparatoria nella sinagoga Temple Israel in Michigan. Ucciso l'assalitore

Mondo
Ansa/FERMO IMMAGINE X/GLOBAL PULSE

Allarme nella cittadina di West Bloomfield, un sobborgo di Detroit, dove un uomo si è prima schiantato volontariamente con la propria auto contro il complesso, che ospita anche una scuola ebraica, e poi ha aperto il fuoco. Nessun ferito

Allarme per la sinagoga Temple Israel nella cittadina americana di West Bloomfield, nei dintorni di Detroit, in Michigan, contro cui oggi, 12 marzo, un uomo si è prima schiantato volontariamente con la propria macchina e poi ha aperto il fuoco. Dopo un'iniziale fuga, l'assalitore è stato ucciso dalle forze dell'ordine. "Cercava la strage", hanno dichiarato gli investigatori locali. Non si segnalano altre vittime o feriti. L'edifico ospita anche una scuola ebraica. Tutti gli alunni sono stati evacuati in sicurezza.

Sparatoria anche in Virginia

In mattinata un'altra sparatoria è avvenuta nel campus dell'Old Dominion University, a Norfolk, in Virginia. Anche qui, l'assalitore è stato ucciso, mentre due studenti sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale.

