Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messico, sparatoria in un parco: morto un uomo e 8 bimbi feriti

Mondo
©Getty

L'attacco è avvenuto a San Francisco del Rincon, nello Stato di Guanajuato. I bambini feriti non sono in pericolo di vita e tre di loro sono già stati dimessi dall'ospedale. La vittima aveva 36 anni

ascolta articolo

Paura per una sparatoria in un parco in Messico. Il bilancio è di almeno un morto e otto bambini feriti, di cui tre già dimessi dall'ospedale e cinque fuori pericolo di vita. La vittima è un uomo di 36 anni. L'attacco è avvenuto a San Francisco del Rincon nello Stato di Guanajuato, nel Messico centrale. La governatrice di Guanajuato, Libia Dennise Garcia, su X ha denunciato "un incidente assolutamente inaccettabile" che, a suo dire, ha ferito "ragazze, ragazzi e adolescenti". Guanajuato è un fiorente polo industriale e destinazione turistica, ma è anche lo Stato più letale del Messico a causa delle guerre tra bande. 

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, colloqui "tesi" Usa-Kiev-Mosca: oggi secondo girono

live Mondo

Colloqui "molto tesi" ma destinati a proseguire. Le trattative tra delegazioni di Russia e...

Iran, spiragli nei negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti. LIVE

live Mondo

Iran e Stati Uniti fanno progressi. Cauto ottimismo dopo il second round di negoziati indiretti,...

Sea Watch, Tribunale Palermo: "Italia risarcisca Ong con 76mila euro"

Mondo

Il Tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato italiano dovrà risarcire la ong Sea Watch con...

Un video-widget per i siti cattolici con le ultime news sul Papa

Mondo

Consentirà ai siti di tutte le diocesi del mondo di includere e condividere gli aggiornamenti...

Turismo, negli Usa calo del 5,4% nel 2025: Italia resta un'eccezione

Mondo

Secondo i dati di Untwo, nel primo anno del secondo mandato di Donald Trump il settore del...

Mondo: I più letti