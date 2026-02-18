L'attacco è avvenuto a San Francisco del Rincon, nello Stato di Guanajuato. I bambini feriti non sono in pericolo di vita e tre di loro sono già stati dimessi dall'ospedale. La vittima aveva 36 anni

Paura per una sparatoria in un parco in Messico. Il bilancio è di almeno un morto e otto bambini feriti, di cui tre già dimessi dall'ospedale e cinque fuori pericolo di vita. La vittima è un uomo di 36 anni. L'attacco è avvenuto a San Francisco del Rincon nello Stato di Guanajuato, nel Messico centrale. La governatrice di Guanajuato, Libia Dennise Garcia, su X ha denunciato "un incidente assolutamente inaccettabile" che, a suo dire, ha ferito "ragazze, ragazzi e adolescenti". Guanajuato è un fiorente polo industriale e destinazione turistica, ma è anche lo Stato più letale del Messico a causa delle guerre tra bande.